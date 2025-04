Luis Zahera (sobre el ego): "Puede que el demonio no exista y seamos nosotros mismos"

Hoy me acompaña el picheleiro más chungo de todo Santiago de Compostela. Y no lo digo yo. Así se define él en el monólogo que presenta este viernes, en el Teatro de La Laboral, de Gijón.

Luis Zahera es actor, activista por Galicia, y por todo lo que estime necesario, todo hay que decirlo. En su palmarés particular atesora dos goyas, en 2018 y 2022, por sendos papeles en El Reino y As bestas. Dos cabezones que llevan la firma del director Rodrigo Sorogoyen. Y aunque él se muera por una peli de las de morrear todo el tiempo, lo cierto es que lo de vender droga y matar gente le ha convertido en uno de los actores más codiciados del momento.

Con el protagonista de Pájaros hemos hablado de su monólogo, Chungo; un espectáculo de "humor blanco y familiar". Una consecución de buenos momentos, donde "Luis Zahera pone en ridículo a Luis Zahera". También hemos charlado de su vida, donde dice encontrarse "en la etapa de perdonarme a mí mismo"; también de un presente donde "el suelo que pisa la gente ahora es otro"; y de un pasado, que difiere mucho de la actualidad: "Cuando yo era joven me drogaba, sí, pero también había debates más interesantes".

Y un plus: Quien saltase a la fama con Mareas Vivas en el 98 nos confiesa con qué actriz se iría de viaje a Rumanía y con quién le gustaría protagonizar su primera comedia romántica. Y no, esa no la vimos venir...