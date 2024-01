Más de uno Luarca 31/01/2024

Desde principios de mes, Luarca se ha visto afectada por la confluencia de una serie de virus; Covid, la gripe, incluso la A, y de forma sorpresiva un brote de gastroenteritis. Todo esto ha provocado, según pudo averiguar Onda Cero, el fallecimiento de una serie de personas mayores que rondaría la decena, algunas de ellas posiblemente vinculadas con la gastroenteritis unido a los agentes infecciosos referenciados.

La dirección general de salud pública mediante vigilancia epidemiológica se puso manos a la obra para averiguar el factor causante. Lo cierto es que a fecha actual no lo saben y dudan que puedan saberlo. Las analíticas de agua, del que se presupone que pudo ser el dispersante, son correctas y no encontraron anomalía alguna, según declaro a Onda Cero Radio el Director General de Salud Pública, Ángel López.

“Ahora que en un momento puntual haya habido una contaminación muy muy muy muy muy recortada en el tiempo que ha afectado a algunos puntos que tienen algún déficit en la red y que eso ha generado una distribución que afectaba a personas mayores, bueno, pues puede ser, puede ser”.

López, no descarto algunas circunstancias específicas del entorno “El brote estaba autolimitado, por eso nos hace pensar que ha sido, lo que haya sido, ha sido muy puntual, y no continuado en el tiempo, no. Muy muy muy recortada en el tiempo por algunas circunstancias específicas del entorno”.

Entre las causas que lo pudieron provocar señalan factores meteorológicos que revolvieron el medio ambiente, los ríos, y hasta la probabilidad de contaminación animal humana por la agricultura. Son todas especulaciones . Sanidad reconoce que “alguna persona pudo haber fallecido con diarrea, no por diarrea”, y que con la combinación de la gripe con afecciones respiratorias en personas mayores pudo haber hecho un efecto más perjudicial.

El alcalde de Valdés, Óscar Pérez, ratifica que todas las analíticas de agua efectuadas a lo largo de este mes de enero, “ son correctas ” y por tal motivo descarta que la red de abastecimiento municipal pudiera haber sido la vía propagatoria del brote de gastroenteritis que llega a calificar de “importante”.

Pérez, ratifica en todo momento las declaraciones de salud pública al respecto. Aclara que realizan análisis periódicos de agua tanto de Trevias como de Luarca y en toda la zona de afección y “nunca se ha detectado anomalía en esos parámetros”.

Afirma que en todo momento la calidad del liquido ha estado controlado, por los análisis que se hicieron al efecto, además de los diarios que efectúa la empresa concesionaria del servicio, que se vieron reforzados por sanidad cuando este organismo detecto un incremento de los cuadros de diarrea.

Informa que, en la segunda semana de mes, el día 10 de enero, Salud Pública se puso en contacto con el Ayto. al detectar más casos de lo habitual en gastroenteritis. El regidor ante la posibilidad de una situación circunstancial y que pudiera deberse a la red de agua, dijo que "en función de esos análisis, no puedo hablar de hipótesis, de que pudiera ser la red de agua, al no detectar en ningún momento elementos diferentes a cualquier día del año”.

Termina razonando que los casos también se dieron fuera de las poblaciones que abastece la red pública, en parroquias y localidades que tienen su propia autonomía de gestión. Envía un mensaje de “tranquilidad” y de “apoyo” de las personas fallecidas, “independiente de la causa. Y, por otro lado, que la población tenga la seguridad de que se puede consumir el agua sin ningún problema”.

La empresa concesionaria del servicio Acualia, asegura que la calidad de agua estuvo siempre en perfecto estado y que las diferentes analíticas microbiológicas realizadas no detectaron ningún agente externo contaminante.

El alcalde de San Tirso de Abres, Clemente Martínez, anuncia la solución al problema sanitario que se les planteaba con la renuncia del médico a su puesto laboral en el consultorio local desde mañana, al llegar a un acuerdo entre las partes la dirección del SESPA y el facultativo.

“La noticia de que no se va y de que tenemos médico y de que encima ese médico sigue siendo César, pues es una noticia de la que estamos contentísimos todos los vecinos y yo el primero, sin duda”

Recordemos que todo se derivo de la falta de la cobertura de una plaza de enfermería en el consultorio, con el consiguiente enfado del médico, que también se quejaba de las continuas derivaciones a otros consultorios dependientes del Centro de Salud de Vegadeo, sin apenas preaviso, dejando al descubierto el servicio en San Tirso.

El regidor dijo que la solución ha pasado por dotar al centro de una enfermera y de llegar a un acuerdo con el médico, algo en lo que se involucró directamente la propia consejera del ramo y que el gerente le hizo partícipe. “De que seguía Cesar, de que habían hablado con él y de qué bueno le daban lo que él pedía, que era algo, que lo que pedía con razón, sirve para tener una buena cobertura en San Tirso”.

El regidor dejo constancia del buen quehacer profesional del facultativo del que tuvo buenas palabras al haber sido incluso su alumno. “Se implica muchísimo y hace un seguimiento muy cercano de las personas. Y era fundamental tener un médico aquí”.

Sobre el asunto de la reordenación sanitaria, comento que no es técnico en la materia, pero lo que dice la consejera lo cree totalmente para una renovación de cara a mejorar la sanidad pública. Está convencido que no se perderán especialidades en Jarrio, ni en el área, como otros opinan. “En ningún momento esta reordenación iba en demérito de la atención sanitaria, ni de los pacientes, y que no iba a empeorar la atención a los pacientes, todo lo contrario a mejorarla”.

El que fuera concejal de cultura y hacienda en el gobierno de Navia, el socialista Gonzalo Asenjo Palmerola, responde a la alcaldesa de Navia, que le reprocho dejar una deuda de 8.200 € en cultura de unos premios y publicaciones, “que obvia un pequeño detalle que le deje 4 millones de euros en el remanente de Tesorería”.

Gonzalo, explica que por motivos de cuestiones administrativas se demoró el pago de los citados premios y la publicación correspondiente, pero que existe dinero suficiente en el cajón gracias “a la buena gestión” llevada a cabo por el anterior gobierno.

“Es que es paradójico y poco serio por parte de la alcaldesa que obvie semejante información y critique un tema tan absolutamente menor, cuando ellos deberían de ser además más que prudentes a la hora de hablar de estos asuntos. Porque la situación económica del Ayuntamiento de Navia, como digo, es más que privilegiada, y que cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento, el partido Socialista nos encontramos dos millones de euros de deuda”.

Asegura que en el poco tiempo que llevan gobernando los populares “se nota la decadencia” en el concejo. Cita la perdida de servicios y la inacción, entre otros, en la escuela de 0 a 3 años, que provoco que Navia no estuviera en la foto de esta semana en Oviedo, para la puesta en marcha de les escuelines, y que para el año que viene supondrá “tener listas de espera”. También recrimina la falta de los cuidados correspondientes en los espacios verdes públicos.

El resto de la info a modo de titulares:

Salud Pública desconoce el origen del brote de gastroenteritis de Valdés que da por concluido, niega fallecimientos por esta causa. El alcalde de Valdés ratifica que todas las analíticas del agua son correctas y descarta la red como dispersante del brote. El PP de Valdés solicita información sobre las analíticas del agua de enero. Alcalde San Tirso de Abres, confirma la solución al problema sanitario con la incorporación de una enfermera y la renuncia al cese del médico. Cs-Cudillero advierte que el Centro de Salud de San Martín reabrió con un celador de menos y con fallos en el teléfono.

Gonzalo Asenjo (PSOE) responde a la alcaldesa de Navia (PP) que obvia que le dejo 4 millones en el cajón para hacer frente al pago de unos premios. Black Dragón optimista en las directrices europeas para el visto bueno a varias minas en Europa, entre ellas la de Salave. La Unidad móvil de Sangre visitara en febrero (Navia 1-2, Cadavedo-Soto Luiña-Oviñana 13, Puerto de Vega 14, Trevias 28). Hoy comenzó en Puerto de Vega un curso de informática. Manuel Calvo se reúne con el alcalde de Villanueva de Oscos. El X Certamen de Teatro Ría del Eo se clausurará el sábado con la actuación de los anfitriones.