Más de uno Luarca 26/06/2024

Gonzalo Asenjo Palmerola, portavoz municipal, tacha de “inaudito el descontrol” en el que está sumido el ayuntamiento, ante lo que considera “las constantes las pérdidas de oportunidades a todos los niveles para el municipio”, citando la última “la pérdida de otra convocatoria para la creación de nuevas plazas de 0 a 3 años”.

Explica que el Ayto. naviego ha sido “la única solicitud denegada en esta última convocatoria” al proponer una actuación “en un espacio que no es de titularidad municipal, lo que contraviene las bases”. Añade que es algo conocido por la propia alcaldesa, “y que a pesar de todo no le ha importado ridiculizar a al municipio a costa de un proyecto que sabe fallido desde su inicio, el edificio de la Fundación Manuel Suárez no es titularidad municipal”.

Recuerda que han renunciado los 110.000 € de subvención obtenidos por el anterior equipo de gobierno para la ampliación de la actual escuela.

Termina insistiendo en aclarar que no se puede construir una escuela en un local que no sea de titularidad pública y que la residencia de mayores, ofertada por la alcaldesa en el mismo lugar de la Fundación Manuel Suárez, corre la misma suerte, “con las condiciones que nos exigen a día de hoy no cumple esas condiciones”.

Cipriano Fernández pone en valor la historia del emprendimiento local en "El comercio en Luarca". | Onda Cero Luarca

El escritor y empresario luarques Cipriano Fernández presentará mañana en el Casino “El Comercio en Luarca”, una publicación con 217 páginas en la que recoge con amplia información gráfica a color y documentada 32 empresas que se corresponden con una veintena de sectores, la cita será desde las 20 h y actuará como maestro de ceremonias, Tino Ron.

Fernández, explico que con este libro, que tiene 529 fotografías, trata de inmortalizar algunos de los capítulos inolvidables del comercio en una villa que fue un ejemplo en todos los sentidos. Empresarios y trabajadores que “remaron” en una misma dirección para “escribir” algunas de las páginas más bonitas de las vidas luarquesas. De esta forma preciso que trata de “poner rostro a los emprendedores y fundadores” de los negocios y empresas de Luarca, algunas de ellas incluso llevaron sus productos por diversos continentes del mundo.

Entre los establecimientos que importaron sus productos están los relativos a los chocolates como “La Veloz”, y de galletas en la actualidad “La Luarquesa”. Mención especial por su esplendor cita al Hotel Gayoso, que albergaba a la serpiente multicolor de la vuelta a España, y el origen de ALSA hoy en día difuminado por un holding inglés. O la creación de empleo con poco más de un centenar de trabajadores de "Higinio García" o la imprenta “Del Río”. “Empresas que llegaron a tener más de cien empleados, constituyendo una fuente inagotable de riqueza y de posibilidades para toda una comarca. Fábricas a las que el tiempo dejó en el olvido, almacenes de coloniales cargados de nostalgia, talleres que fueron referentes a nivel nacional, o casas y marcas que han logrado exportar a todos los rincones del planeta, están reflejados en la publicación”.

La sentencia del TSJA favorable a Vegadeo permite a los Ayitos. tener mas autonomía personal. | Cedida

El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) expone en la sentencia favorable al Ayto. de Vegadeo en un litigio contra una empresa eólica que los ayuntamientos sí pueden decidir sobre los planeamientos eólicos y no están obligados a tramitar siempre un expediente, aunque las zonas afectadas no sean de exclusión para el desarrollo de energía eólica.

De esta forma se expresó el abogado del Ayto. veigueño, Calixto Escariz, que en compañía del alcalde, Cesar Álvarez, compareció para dejar clara la sentencia en la que según su opinión, sienta precedente en Asturias “porque permite a los ayuntamientos tener más autonomía municipal”.

El TSJA dio la razón al Ayuntamiento de Vegadeo en el proceso judicial e impide la tramitación del parque eólico La Espina, de la empresa La Espina Energy S. L. Según Escariz, “el TSJA dice que sí pueden decir sí o no a los planes especiales”. Las empresas hacen una interpretación “sesgada” o interesada de una norma que obliga a los ayuntamientos a tramitar la solicitud en caso de no estar el proyecto en terreno de exclusión, poniendo como ejemplo un Parque o Reserva Natural.

Lo que hizo el Ayuntamiento explica que fue justificar su oposición al trámite y, en su caso, al futuro proyecto. “No se trata de algo caprichoso o arbitrario, de decir que no porque no, se trata de justificar cómo afecta al territorio y que el Ayuntamiento tiene una tutela sobre el municipio”. La sentencia es firme y sobre ella no cabe mas procedimiento judicial.

Álvarez, dice que ganan en “tranquilidad” y que “ahora tenemos más capacidad desde los ayuntamientos". Aclara que lo que quieren es defender el territorio, siendo conocedores de la importancia de la energía. Sobre posibles futuros proyectos eólicos y el proceder municipal tiene claro que "lo que no se puede es coger a la población y decirle que a partir de ahora no puede vivir aquí y debes marcharte" de ahí que como gobernantes se ven obligados a defender el territorio.

El resto de la info a modo de titulares:

El TSJA deja claro en sentencia Vegadeo que los Ayto. deciden sobre eólicos. PSOE-Navia insta al Ayto. a presentar un proyecto serio para la escuela infantil en local público al igual que para la Residencia de Mayores. A Mariña pone en marcha el Plan Director Gastronómico como potencialización del destino turístico. El escritor Cipriano Fernández presentará mañana en el Casino “El Comercio en Luarca” la finalidad inmortalizarlo. El Ayto. de Navia abre el plazo de solicitudes de ayudas de emergencia social con 89.000 €. Gerencia Área I convoca el puesto de director de Equipo de A.P. de Vegadeo.

Crearán un establo escuela y granja en Torce, Coaña, con carácter educativo y de ocio. Ribadeo bonificará con un 50 % los coches eléctricos en impuesto de vehículos en 2025. PP-Vegadeo dice que no quieren ser cómplices en levantamiento de reparos de intervención, quieren ser fiscalizadores. Ayto. de Cudillero revoca la competencia sancionadora del tráfico a la DGT. A Xunta destina más de 300.000 euros a las ayudas para el control de la calidad de productos agroalimentarios.

La Unidad Móvil de Sangre recoge 40 bolsas en La Caridad. UPA asegura que el veterinario de explotación será voluntario. Central Lechera Asturiana, Delikia y Azkoyen lanzan “El córner que te cuida” para personalizar recetas saludables. Axuntar tacha de discriminatoria la convocatoria de los premios extraordinarios entre la lengua asturiana y el Eonaviego. Un total de 38 clubes provenientes de 9 provincias españolas participarán en el XXVIII Torneo Internacional de Fútbol sala base Villa de Luarca.