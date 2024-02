Más de uno Luarca 26/02/2024

El Pdte. De la Cofradía, Manuel Melchor Álvarez, dijo que la asamblea ha transcurrido “con total normalidad” y que han asistido un total de 78 cofrades. Expusieron las novedades que causaron cierto recelo y rechazo entre los asistentes, como la celebración de dos verbenas en las pistas deportivas del pabellón polideportivo luarques.

Desde la Cofradía dicen que “es una apuesta” para descongestionar a los vecinos del centro de la Villa, con tanta presión de música, y porque las orquestas llevan escenarios “que no cogen” en la Plaza Alfonso X El Sabio, que perdió su original proyecto en favor de ese menester, pero con poco éxito.

Las verbenas que se trasladan son las correspondientes a los días 19 y 20. “Son mitades, porque la primera parte es en el parque. Tiene que quedar bien claro que las verbenas dan comienzo en la plaza del Ayuntamiento esos dos días, que son dos días de seis, son dos en concreto el 20 y el 19”.

De todas formas, dijo que era “una prueba” y que de no salir bien la experiencia se volvería a lo tradicional. No ve peligro en el desplazamiento por la noche de los romeros por la carretera.

En total habrá 11 orquestas y las fiestas que habrá son las de Santa Águeda, el bollo, y la de los días 17-18-19-20 y 21. Crean una nueva verbena, la del sábado 17, que la celebraran en la explanada del colegio Ramón Muñoz, de Villar, “nadie se opuso”.

Acordaron incrementar en 5 € el recibo de los cofrades y también un nuevo integrante en la Junta Directiva, Sergio Díaz.

Melchor, dijo que “el gran problema” lo tienen en el lanzamiento de los fuegos de artificio con un presupuesto de 20.000 € y que aún no saben si tendrán el permiso de Costas, para poder lanzarlos debido a las obras de consolidación del acantilado de la playa primera. Reconoce que “no tenemos un plan B, no lo tenemos” en el supuesto que no terminen las obras. Sobre la otra polémica de los cabezudos, señala que “tenemos que negociar con el Ayto. los días de el bollo y de Santa Águeda”, por el resto, no hay problema. Recordemos que el Ayto. de Valdés advirtió que no se podía cortar la nacional 634 para este tipo de eventos en pleno verano. Los cofrades no tienen la intención de variar el recorrido tradicional de siempre, pero en la asamblea se dejo abierto a negociar posibles rutas alternativas. El alcalde presente en la reunión como cofrade, les insto a estudiar el asunto según Álvarez para ver “cómo se puede encauzar”.

Pese a que en el quinto punto en el orden del día se anunciaba la “presentación Programa Festejos año 2024”, no se dio a conocer en la asamblea, ni tampoco en este medio de comunicación, emplazando la Cofradía al verano para hacerlo público.

Ayto. Valdés solicita seis ayudas Leader por importe de 332.000 €. | Cedida

El Ayuntamiento de Valdés, ha presentado un total de seis proyectos para optar a las subvenciones Leader del Grupo de Acción Local Valle del Ese-Entrecabos a desarrollar en las anualidades de 2024 y 2025, que se elevan a los 332.000 €.

Según informo el concejal de turismo, Ismael González, Para este año han presentado entre los proyectos el acondicionamiento de las antiguas escuelas rurales de Tablizo para dedicarlo a un espacio social con una intervención que rondará los 42.000 €. Otra es para la instalación de un parque infantil en el San Cristóbal, situado en una parcela de reciente adquisición municipal y que supondría una inversión de algo más de 12.000 €. La tercera actuación es la reparación y mejora del mirador de la Fuñal, en el que se actuará sobre parte de la vegetación para abrir las vistas, se adaptará la barandilla y se colocarán luminarias, con un montante total de 40.000 €.

Para el próximo año, se plantean otras tres actuaciones, cubrir la cancha de pádel de Trevías, con un importe de 48.000 €, la ampliación del Sendero Azul de Puntamuyeres, llevando el recorrido por San Martín, la playa de Taurán y Albarde, con un coste de 45.000 €. La última, “la más ambiciosa” con un coste de 145.000 €, es la rehabilitación de las antiguas escuelas de Brieves para convertirla en un centro de formación para el sector primario, “donde poder impartir talleres de empleo y diferente formación y capacitación para las empresas locales”.

Recordó que estas antiguas escuelas ya se utilizaron en su momento como aula taller “no tendría ese uso vecinal que estamos dando nosotros, pero sí que mantendría ese último uso que tuvo y que además nos puede dar un plus de atención al empleo local en la capacitación de trabajadores que están las empresas locales, pues, muy necesitadas”. El edil dijo que no habían consultado con los lugareños esta iniciativa pero que iba en el programa electoral.

La concentración motera de "Apretaye el Corno" no descarta llegar al medio millar de inscritos. | Cedida

El moto club “Apretaye el Corno” de Navia, espera que puedan llegar al medio millar de inscritos para participar en la XIII concentración motera que se celebrara entre los días 22 y 24 de marzo, en Navia, entre las novedades, la ampliación en un día y una peculiar carrera de carretillos adaptados.

Jesús Rodríguez, presidente del Club, señala que las expectativas “son muy buenas” al llevar cerca de 260 inscripciones, cuando el límite lo tienen establecido en 400, pero que podrían ampliar hasta las 500 si las circunstancias lo requieren.

Comenta que el presupuesto con el que se mueven es de 60.000 € y que las inscripciones de 40 € no cubren el evento que tratan de complementar con el libro y otras acciones.

Este año incrementan un día el evento que comienza el viernes, el programa contempla varias actividades musicales, exhibiciones deportivas, cena, recuperando las antorchas, comida, pinchada, desayunos y una ruta por el concejo de Coaña, El Franco y el naviego.

Dijo que prefieren ofrecer “calidad, qué cantidad” y que tratan de cuidar “todos los detalles”. Comento que en esta ocasión vendrá gente que nunca vino. Las inscripciones serán hasta el 15 de marzo a 40 € desde esa fecha y hasta la celebración se incrementará en 5 €.

El club está formado por un total de 148 socios que abonan 35 € al año.

El resto de la info a modo de titulares :

El presupuesto de San Timoteo para este año ronda los 200.000 €, diversificará espectáculos musicales entre La Capitana y Villar, los fuegos de artificio pendientes por la obra en la playa. Industria expone la evaluación simplificada del parque eólico Ouroso en los Oscos. Industria autoriza a Reny Picot a realizar vertidos excepcionales controlados mientras dura el mantenimiento del emisario de Ence.El reconocimiento por la igualdad del Ayto. de Valdés para la científica María Berdasco y para la selección femenina de futbol.

Educación convoca la ayuda para el transporte escolar que no tengan ruta escolar con 150.000 €. Fundación parque histórico convoca asamblea determinarán jornadas del maíz. Desarrollo Económico saca ayudas al comercio rural con 80.000 €. Destino Navia fija la celebración del carnaval para el sábado 16 de marzo. El Ayto. de Villanueva de Oscos celebra hoy el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

Los principales Ayuntamientos de la comarca han secundado un minuto de silencio por los fallecidos en Valencia. Ayto. Valdés expone varias modificaciones en ordenanzas, entre ellas las terrazas. Director general de personas mayores se reunirá con la junta del Centro Día de Luarca. Director general de personas mayores se reúne con miembros Edes y Coceder. Directora general del agua presenta el proyecto Saneamiento integral de la ría del Eo. Marcos Niño se reúne con alcaldes Grupo de Desarrollo Rural Valle del Ese-Entrecabos.