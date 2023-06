Más de Uno Luarca 21/06/2023

Opina que la solución a los problemas del concejo “pasan por todo el pleno” de ahí que dice que habrá todo tipo de reuniones “para valorar e informar, para poder tener a la gente informada y para llegar a los plenos y aprobar por unanimidad”.

Anuncia que en principio no habrá más liberaciones que la suya en el Ayto. pese a que recuerda que tienen capacidad para dos personas más “necesidad, tenemos” afirmo.

Anuncio la designación de varias carteras para los concejales, y sobre el asunto de la incompatibilidad del popular, considera que es una “irresponsabilidad” el estar sin un representante durante casi un año, dejando claro que su partido ha sido “el más responsable en los últimos ocho o doce años”.

El candidato popular, Armando Pérez, explico que no fue al pleno a recoger el acta de concejal por una incompatibilidad “por consejo de los servicios jurídicos”, al no existir un plazo concreto para ello. Afirma tener “la conciencia tranquila” al entender que no comete un fraude a los votantes.

Dijo que podría haber presentado un recurso, pero se alargaría más en el tiempo que cuando “caiga por su propio peso” que es en abril. Que existen sentencias judiciales en ambos sentidos y se encomienda a lo que le dicen. “Yo esperar a ver lo que me dicen y me certifican”.

No quiere perder el contrato relevo que tiene con el consistorio al no poder permitírselo “no me puedo permitir eso, no soy un mecenas, ni vivo de rentas”.

Sobre si es un fraude a los votantes, responde que no lo sabe qué habría que preguntarles “alguno puede que se sienta defraudado, yo desde luego no, mi conciencia está tranquila, no voy a ganar nada. Mi propuesta era no cobrar nada al estar jubilado, no hubo ánimo defraudador ni económico, ese caso no se ha dado conmigo”.

El concejal de Foro, Virgilio López, lamento que el popular no pudiera estar en el pleno “lo sospechaba” al no haber solicitado la baja como funcionario.

Al ser un único concejal opina que la oposición “poca será, pero se intentará”. Justifico la perdida de concejales al pasar de tres a uno en el ascenso del PP que en la anterior legislatura “había desaparecido”.

El concejal debutante de IU, Gerardo Álvarez, que estuvo presidiendo la composición del pleno por ser el de mayor edad, dijo “quién me iba a decir que viviese esa situación” algo que reconoce le despertó “una emoción algo contenida”.

Sobre el amago de no dar el bastón de mando al alcalde, que despertó las sonrisas del público “fue una fiestiña al alcalde, no es que le quisiera hacer mal al alcalde”.

Anuncia que dejara la piel en la oposición por el pueblo, y que pretende dejar “una impronta para que se me recuerde a tiempos posteriores”. Colaborará en la medida que pueda para mejorar el concejo al seguir opinando que “está todo mal francamente”.

Una veintena de integrantes del CAI de Canero visitaron las instalaciones de la policía nacional de Luarca. | Onda Cero

En otro orden de cosas les contamos que dentro de la política de responsabilidad social, corporativa e imagen, la Policía Nacional de Luarca, recibió en sus instalaciones de Luarca a una veintena de integrantes del Centro de Apoyo a la Integración de Canero para enseñarles todo el operativo del que disponen, al que se sumó una exhibición de la unidad especializada de guías caninos de la Jefatura de Oviedo.

La educadora social, Noelia Nielgo, dijo que al ser un colectivo muy vulnerable recibieron unas charlas sobre seguridad, y que gracias a ellos “evito una estafa por internet” en la familia de unos de ellos, de ahí que se animaron a visitar las instalaciones de la comisaria para ver todas las dependencias. Asegurando de los policías que “son tan cercanos que son como del CAI nos parece muy interesante el acercarlos a instituciones que parecen de mucha seriedad”.

Por su parte, el inspector jefe, Carlos Martínez, dijo que dentro de los programas de participación ciudadana, realizan charlas a todo tipo de colectivos, y colegios, pero con “especial sensibilidad” a este tipo de visitas, el entablar contacto “con personas con sensibilidad y discapacidad”.

Los define de “muy proactivos” al detectar uno de ellos, una estaba a un familiar, previa charla informativa, que evito que tuviera éxito. Para el bicentenario, dentro de un programa extenso que organizarán, está convencido que volverán a contar con ellos.

Martínez, dijo que hoy acabaron las últimas implementaciones de la comisaria con vestuarios para las féminas, y adelanto que el Ayto. de Valdés tiene un plan diseñado para una futura remodelación del exterior. Ante la llegada del verano espera que tengan los mismos refuerzos que el año pasado, que se pueden ver un poco reducidos debido a las elecciones generales y la designación de la presidencia europea de España.

La plantilla está formada en la actualidad por un total de 48 funcionarios, lo que representa el 90 %.

Informamos que la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial licita las obras para varios tramos que conformaban el antiguo trazado de la carretera autonómica AS-12 (Navia-Alto del Acebo) a su paso por el concejo de Coaña, con un presupuesto de 217.131 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

La intervención afecta a 16 tramos ubicados entre los kilómetros 0,6 y 14,45 de la carretera AS-12, que suman en total 2.700 metros de longitud y que en la actualidad sirven de acceso a fincas y viviendas colindantes.

Tras acondicionarlos, cederá la titularidad de los viales al Ayuntamiento de Coaña.

El humor de JJ Vaquero en Navia sobre el cachopo, la fabada, la hija y la freidora de aire. | Cedida

Hemos hablado con José Juan Vaquero, “JJ Vaquero”, uno de los monologuistas más exitosos del panorama nacional merced a su peculiar humor canalla, se subirá al escenario del Teatro Fantasio de Navia, este sábado desde las 20,30 h para hacer reír al público con experiencias personales basadas en el cachopo, la fabada, las hijas y la freidora de aire.

Vaquero, reconoce que para esta profesión uno nace, y que ciertas personas tienen un don especial para el humor al llevarlo en la sangre, pero que hay que “pulir con prueba error”. Explica que le cuesta iniciar un tema con un folio en blanco, pero que se fija en su entorno y es en donde surge la chispa, de ahí que la totalidad de sus monólogos se basan en temas personales, especialmente familiares, ahora con sus hijas y la adolescencia.

Por el contrario, le fluye la vena creativa cuando le mandan escribir un guion sobre algo concreto. Reconoce que donde “más presión” tiene es en las redes sociales, que cuando sube al escenario. Entre las diversas variantes de actuación se siente más cómodo haciendo radio, menos en la TV, y que el conectar con el público no va en función de la situación geográfica, al ser considerado el público norteño más frío y el del sur caliente, en cuanto al humor. De ahí que su espectáculo es libre.

Termina desvelando que su actuación en Navia girara en torno a las diversas cosas que le gustan de Asturias. Hablará sobre el cachopo, “y de lo normal que nos parece todo a los asturianos de que te dejen la olla de fabas ahí” poco menos que a discreción que para los foráneos se ceben “y luego echar la tarde, sin estar acostumbrados a las fabas”, las hijas y la freidora de aire, complementará el espectáculo.