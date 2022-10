Más de Uno Luarca 20/10/2022

La viceconsejera de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, y la directora general del Agua, Vanesa Mateo, le explicaron a la regidora todo lo relacionado con la actuación y se han comprometido a visitar el concejo próximamente para presentar el proyecto a los vecinos.

González, explicó que en un proyecto anterior de hace una década el emplazamiento de la depuradora iba en la zona de Arbón que tira al pantalán. Que ahora para una mayor operatividad por cotas y otros la varían de lugar y no sabe cómo responderá la población “eso ya no lo sé. Espero que no, pero bueno, les pedí que quiero ante todo que lo presenten a los vecinos y lo expliquen” es optimista en que sea favorable “espero que pueda sacarse adelante”.

Comenta que será de la última generación tecnológica capaz de abarcar a la población unos 130 vecinos, y que si todo marcha según lo previsto “mediante un anticipo de gasto” comenzaría la obra el próximo año.

Por otra parte, revisaron algunos proyectos relativos a dos traídas de agua. La de Masenga, que contempla un trozo de red del depósito del agua con una inversión de 50.000 €. Y la de Lendiquintana que ya está aprobado y en fase de licitación la primera fase por otros 50.000 €, mientras que el montante total de las tres fases supera los 300.000 €.

El resto de la info a modo de titulares:

La depuradora de Arbón irá en la cercanía del camping, supone una inversión de 1,2 millones. Ignacio G. Palacios optimista en reconducir la ubicación de la depuradora de Puerto de Vega para el puerto. El Arzobispado denuncia a la Parroquia de Barcia y Leijan por apropiarse del campo de la antigua de la fiesta. Mejoran el entorno del Ayto. de Illano con casi 75.000 €. Medio Rural convoca ayudas entidades sin ánimo lucro de los GALP por medio millón. Calvo fija el inicio del tramo Boal-Gio para el próximo año, el conjunto de la AS-12 rondará los 8 años.

Ayto. Navia convocará a los vecinos para explicar obras de rehabilitación de La Poza, incluye plantaciones, postes de cerramiento y elementos de captadores de arena. Fermín Bravo entregó una vivienda a un joven en Villayón, la alcaldesa demanda más plazas las 25 ocupadas. Industria expone al público la solicitud del parque eólico Gamotal (Boal-Illano-Villayón) de seis molinos. Ganaderos de CLAS y ASA donan 3.000 € a la asociación española contra el cáncer a través de la iniciativa “encinta en rosa”.

Alcalde Navia anuncia que Costas invertirá de casi 400.000 € para el mantenimiento del paseo marítimo. Ayto. Cudillero expone la Ordenanza sancionadora en disciplina urbanística. Melania Álvarez, asiste al encuentro de mayores de Valdés. Dicta. Gral. Desarrollo Rural entrevistada en Más de Uno Asturias. Ayto. Cudillero vende un terreno sobrante al colindante en Los Villazones. Ayto. Ribadeo finaliza el área recreativa de Vilavella con inversión de 40.000 €. Ayto. Grandas de Salime celebrará el domingo el Día del Mayor.

Ayto. Vegadeo readapta el horario al público de 9 a 14 h y las urgencias fuera de la franja al tel. 680 511 982. Lorenzana espera reunir más de un centenar de caballos en la II Feria exposición del domingo. Cerca de medio millar de personas asisten al XV encuentro de mayores de Valdés. Cudillero nombra un peón de personal laboral y cesa a un policía local por finalización del plazo. Ayto. Ribadeo organiza una charla informativa sobre cómo mejorar la factura de la luz.

Ayto. Vegadeo distinguirá a Dora Sela Pérez, de Guiar, en el Día Internacional de la Mujer Rural. Alcalde Navia asegura que brindan todo tipo de facilidades para la organización de eventos como el del encuentro de mujeres agricultoras y ganaderas. El complejo deportivo de Los Castros acogió esta mañana la prueba de aspirantes bolsa infantil con 236 aspirantes. Ayto. Valdés celebra Día Internacional de la Biblioteca con el alumnado del concejo y con encuentro premio Princesa.