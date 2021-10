Más de Uno Luarca 20/10/2021

El Pdte. de InterEo, Cesar Álvarez, se muestra optimista en que los resultados de los estudios durante los dos próximos años sean satisfactorios y puedan servir como una nueva alternativa en la comarca “ que sea un poco la ventana en donde se puedan fijar otros emprendedores del territorio. Ojalá surjan más iniciativas, que la oferta es más amplia de la que demanda el mercado”.

Ence Navia certifica la eficiencia energética de sus procesos al generar el 100% de energía que consume. | Cedida

La biofábrica de Ence Navia ha obtenido la certificación del sistema de gestión energética de acuerdo a la norma internacional ISO 50001 de Eficiencia Energética, según la auditoría realizada por Lloyd’s Register (Lloyd’s) al generar más del 100 % de la energía que consume en sus dos calderas y el excedente verterlo a la red.

Cuenta con de una potencia instalada de 77 MW, y es capaz de generar más del 100 % de la energía que consume en sus dos calderas. Contribuye a reducir la intensidad energética y la huella de carbono, al tiempo que ayuda a afrontar los objetivos de descarbonización marcados por la Comisión Europea. La planta logra dar valor a restos forestales que de otra manera no serían aprovechados.

Naturalistas piden rechazar proyecto Salave, la empresa no hay depredación medioambiental ni social. | Cedida

La Coordinadora Ecoloxista d'Asturies ha pedido a la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado que "rechace el proyecto de Salave presentado por Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), “por las numerosas irregularidades presentadas” en el documento sometido a información pública".

La compañía Exploraciones Mineras del Cantábrico (EMC), asegura que no habrá ninguna depredación medioambiental ni social" en la mina de Salave y que la extracción será subterránea, no incluye escombreras permanentes, y del emisario solo saldrá agua inalterada procedente del subsuelo.

El resto de la info. en titulares:

Grupo Forescelta recibe subvención de 513.000€ para puesta e marcha del proyecto. Coord. Ecologista pide a Industria que rechace el proyecto minero de Salave por las numerosas irregularidades. EMC, señal que no hay depredación medioambiental ni social en explotación Salave. PP-Valdés solicita informe jurídico y económico sobre el embargo del 50% de finca jardines, el pago de la renta a persona ajena, y que el Ayto. no registro lo adquirido. Alcalde Valdés aclara que no existe embargo sobre lo comprado, el pago se hace a la familia y que se encuentran registrando lo adquirido.

Biofábrica de Ence Navia certifica la eficiencia energética de sus procesos al generar el 100% de energía que consume. Empresario lácteo, Francisco Rodríguez, inicia la clausura del 70 aniversario conferencias del RIDEA hablando de la europeidad. La Mancomunidad de A Mariña se adhiere al programa Youth 4 Good de Vodafone. Ayto. Foz celebra el centenario de vecina Asunción Rico. Ayto. Villanueva de Oscos celebrara el XXI certamen de pintura rápida Oscos el primer sábado de noviembre con 2.750€ en premios.

Una par de maestras de la comarca publican un libro para acercar la naturaleza y sus recursos a los más pequeños. Dita. Gral. Deportes se reúne con el Club Recta Final. Dir. Gral. Infraestructuras Rurales y Montes se reúne con alcalde San Martin. Dir. Gral. Justicia de Galicia visito nueva instalación del Juzgado de Paz de Ribadeo. PP-Ribadeo culpa al regidor de tener semivacío el polígono industrial. Hoy comienzan una serie de talleres en el Occidente sobre la innovación comercial. Navia acogerá el XIX campeonato España remo indoor en noviembre.