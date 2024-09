Más de uno Luarca 16/09/2024

La portavoz municipal, Carmen Rodríguez, ha lamentado que el inicio del curso escolar en Valdés haya estado marcado por los constantes problemas en el servicio de transporte escolar, afectando "gravemente" al (CRA) Pintor Álvaro Delgado, al faltar un día la figura del cuidador y continuar con los retrasos en la llegada de los alumnos a las clases.

La deficiencia explica se arrastra desde abril pasado cuando Educación ha decidido trasladar a los alumnos de Barcia a Cadavedo por las obras en la escuela, y encargarse del transporte una empresa que realiza otro previo y no puede llegar a tiempo. Pensaban que eso estaría solucionado para este curso, tras las correspondientes quejas presentadas, pero siguen en las mismas.

“Al final es una resta para la escuela. Las familias están siendo afectadas por esta circunstancia y tanto es así que cinco niños y niñas se han matriculado en otro centro educativo este curso. Entonces no queremos que esto siga dándose y por eso hacemos este llamamiento, a que por favor se tenga en cuenta que la escuela rural es muy importante y que han de cuidarse estos aspectos para que se mantenga”.

Ha lamentado el retraso del inicio de las obras en la escuela de Barcia, que al final fueron a finales de junio, momento hasta el que podrían haber estado los niños. Termina aguardando a que se cumpla el plazo establecido de 6 meses y que para finales de año puedan estar dando las clases.

PP El Franco denuncia un contubernio al ser rechazada su propuesta de pregoneros. | Cedida

El PP de El Franco denuncia un contubernio al ser rechazada la propuesta que presento la portavoz Maite Martínez, para suplir la ausencia de un pregonero de los actos culturales y fiesta de La Caridad, al ser conocedora que no habían encontrado, ni la comisión de Fiestas ni el propio Ayto.

A raíz de no conseguir el pregonero para las fiestas de este año dijo que se pusiera en contacto con un miembro de la comisión de fiestas para proponer a unas personas, que no cita, “muy conocidas, muy trabajadoras, llevan muchísimos años ayudando a todo en el concejo de El Franco, tanto culturalmente, como bueno, trabajando siempre para el concejo. Y en principio a esta señora, pues sí le pareció muy bien, me dijo que era una idea muy acertada que le encantaba la propuesta nuestra, y que lo iba a comentar con los compañeros”.

Explico que el PP público en las redes sociales que había brindado su colaboración para ayudar en ese asunto y que a las pocas horas les fue denegada alegando la comisión que pensaba que la propuesta lo hacía a título personal y no de partido político. “Ella metió la política por el medio y que no quería saber nada de política que era una solución que queríamos como para darnos méritos de que era el partido popular el que intentaba solucionar ese tema”.

Sospechan que ha sido una decisión del concejal de deportes que según ella no les deja participar “en nada. Y entonces lamentablemente por este, o malentendido, o no sé al final de quién es la culpa directamente porque desde luego si al principio para la miembro de la comisión le parecía perfecta la idea es que alguien por detrás le dijo no”.

El pregón debería de haberse llevado a cabo este domingo, pero ante la falta de pregonero no se ha celebrado.

El resto de la info a modo de titulares:

Foro-Valdés denuncia el incumplimiento del horario en el transporte escolar que ha supuesto la perdida de una unidad. SESPA procede a restricciones médicas en los consultorios de Figueras y San Tirso de Abres y traslada un facultativo del consultorio de El Espin para Navia. PP-El Franco denuncia un contubernio para rechazar la propuesta de pregonero para las fiestas locales. Hoy se celebra el funeral por el motorista ovetense muerto en Taramundi. La prueba de obtención de competencias de acceso para cursos del aula de adultos de Vegadeo será el día 26.

El Plan Avanza de Ribadeo llega a Remourelle con inversión de 82.000 €. LA CUOTA reclama información al Ayto. de Valdés en materia urbanística sobre la urbanización de Villar. Medio Rural saca a información pública las bases reguladoras de ayudas a inversión en explotaciones agrarias. Casi un centenar de animales participarán en XIV concurso nacional del Goghu Asturcelta. Foz propone solución a desprendimientos en playas y paso de peatones en Cangas. La ganadora del viaje a Cuba del Ribadeo indiano disfruta de la isla estos días.

El certamen “Mi Rincón Favorito” de Instagram elige las mejores imágenes de Asturias, entre ellas de Luarca y Cadavedo. El alcalde de Ortigueira recibió la ofrenda de la Virgen de Los Remedios de Mondoñedo. La empresa ribadense Gestión Gratelu una de las premiadas en el día de Galicia en Asturias. Un vecino de Castro de Ayones (Valdés) trata de recuperar y consolidar la fiesta de la Virgen de la O. El sorteo de Acisa-Ribadeo de un colgante el n.º 1.116. AciaFozCCA, procedió al sorteo de la campaña de la vuelta al cole. Un grifo mal cerrado fue el causante de la entrada de agua en un barco atracado en el puerto de Luarca, mientras una embarcación de la séptima se fue a pique..