Más de uno Luarca 15/04/2024

En la web da asociación, www.axuntar.eu, los socios, simpatizantes y todas las personas comprometidas con los idiomas minorizados encontrarán un link que les permitirá entrar en la plataforma de la campaña donde, mediante un formulario, podrán colaborar con la cantidad que deseen.

Moisés Cima. Pdte. del colectivo expreso que el cambio de nomenclatura que pretende consumar El Principado tiene como objetivo “la invisibilización para la ciudadanía de la filiación gallego-portuguesa de la lengua galega de Asturias, algo que se hace vulnerando la denominación legal de esa lengua, aprobada por las propias instituciones asturianas”.

Reconoce que la vía judicial, no es la que más les gusta, pero ante el silencio a las reuniones solicitadas no les queda otra alternativa “es una asociación que representa una voluntad de una parte de la gente de la zona”. A la vez que dice que “no es aceptable que las administraciones opten por ignorar a la sociedad civil, al no tener otra herramienta como entrevistarse, se cierran, no se obtiene respuesta y lo único que nos queda es la vía legal”. Está convencido que la justicia les dará la razón, cuantificando la petitoria en unos 2.000 € para sufragar dichos gastos, de los que son optimistas en poder recaudar en referida campaña.

Por otra parte, ha pedido a la Universidad de Oviedo un trato “igualitario” para el gallego de Asturias y que también respete las leyes vigentes.

Luis Laria, gerente del Parque de la Vida, denuncia que existe “desconsideración” por parte del Ayto. de Valdés al asegurar que “no existe para ellos" dicho complejo cultural por lo que opina que “se ningunea no solamente la actividad, sino la posibilidad de que en algún momento determinado pudiera ser promocionable.”

Las críticas se extienden a la no inclusión en la publicidad institucional del Parque de la Vida. Asegura que al inicio del cambio de la corporación municipal por la actual “tirando al cubo de la basura” los folletos de ese complejo en la Oficina de Turismo, a lo que suma “el desprecio” a recibirle por parte del alcalde y del concejal de turismo, a quienes requirió hasta en cuatro ocasiones en los últimos meses sin éxito.

El motivo explicó que es demandar una mejora del vial que une desde Villuir a la Mata, en unos 350 m que representa “un peligro a los autobuses de volcar” cifrando en unos 170 solamente los referidos a los escolares durante un año. Otro de los problemas “es la inexistencia de cunetas” en la parte superior del Parque debido a los tractores que dejan unos surcos que acumulan el agua cuando llueve, se embalsa y posteriormente inunda el recinto.

También solicitaba una señal informativa, pero aseguro que un funcionario le dijo que no se la concederían "al no ser un palmero”. Recrimino que excepto Juan Fernández Pereiro, nadie hizo nada para tratar de recuperar el Centro de Recuperación de Especies Marinas y Silvestres que había. “ Pero quiero consideración y quiero respeto y si no hay eso que no me den ni el saludo y lo digo ahora mismo, ya no solamente los euros que jamás quiero no, no, es que quiero tener sintonía”.

Por otra parte, anuncia la visita de un alto mandatario político europeo en modo privado, la recepción esta semana de un tráiler para una exposición que no podrá exhibir en Valdés y que sé irá “a algún municipio periférico”, además de confirmar que El Parque de la Vida, acoge “la mayor exposición del mundo de fósiles de la etapa estefaniense”, que es el piso estratigráfico superior del Carbonífero, según la división regional utilizada en la Europa occidental. Habría comenzado hace 306,5 millones de años, siendo su final el del Carbonífero.

El resto de la info a modo de titulares:

Axuntar pone en marcha la campaña “#PararllesOsPés” para pleitear en defensa del gallego-asturiano contra El Principado. Luis Laria denuncia desconsideración del Ayto. hacia el Parque de la Vida. El Ayto. de Valdés contrata al arquitecto Félix Gordillo para desbloquear la unidad de actuación de Villar para dar cumplimiento a la sentencia del TSJA. IU-Navia presentará una moción en la que reclama de manera urgente que El Principado escoja uno de los terrenos para la residencia. URA hace llamamiento al resto de sindicatos para aunar criterios sobre ASEAVA.

Subdelegada del Gobierno anuncia la ampliación del paseo entre el Muiño das Aceas y Ponte da Viña, en Ribadeo, lo hace en la inauguración del Mirador del Cargadoiro. Alcalde Ribadeo destaca la colaboración entre las administraciones. El Rincón Asturiano de Madrid adquiere el campanu por 19.300 €. La primera conferencia del Foro Comunicación y Escuela del IES de Vegadeo versa sobre los Saltos del Navia. Una veintena de agentes de la G. Civil y Policía Nacional participaron en jornada primeros auxilios de Ribadeo. G.M. Peña Furada de Navia de ruta el domingo a las Ubiñas.

El inspector Jefe de la P. Nacional Carlos Martínez, toma posesión como jefe de la comisaría de Langreo, tras dejar Luarca. Una decena de establecimientos participarán en el desfile de Moda de Luarca en mayo. Nuria Rodríguez ha pedido en Valdepares un papel activo a las asociaciones en la elaboración de la Ley de Participación. La Primitiva deja en Vegadeo un premio de casi 25.500 €. PP-Barreiros reclama al Ayto. mayor preocupación por la Fraga de Santo Estevo. PP-Cudillero critica la falta de interés del Ayto. en resolver los problemas con las telecomunicaciones.