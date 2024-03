Más de uno Luarca 15/03/2024

A esto se suma que los médicos que han sido desplazados para cubrir las bajas no se sienten capacitados para poder realizar las cirugías, y se niegan a realizar esos trabajos, motivo que está obligando a desviar a los pacientes a otros centros sanitarios como a los de Avilés y Oviedo respectivamente, según informan en este caso los propios afectados.

Muchos de ellos son los que están en plena campaña de cribado de cáncer de colon realizando las pruebas fecales y se encuentran con este problema. Algunos han dado positivo y los centros de salud los remiten para seguir el procedimiento médico correspondiente al hospital de Jarrio, lugar en donde no pueden recibir la atención sanitaria correspondiente mostrando el enfado por doble preocupación: la personal ante un posible cáncer, y por la falta de personal médico para obrar a la mayor celeridad posible.

Las mismas fuentes dicen que les dan algunas opciones como es la de fijar una fecha bastante lejana en el tiempo o la derivación sanitaria en otros hospitales. La primera opción la toman como una ofensa cuando se trata de atajar a tiempo un problema que se puede convertir en irreversible y la segunda un añadido de desplazamientos con sus respectivos problemas de movilidad y el alejamiento familiar.

El Juzgado obliga al Ayto. Valdés pagar importe integro de obra Las Arroxinas, recurrirá. | Cedida

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 2 de Oviedo acaba de emitir un fallo en el que condena al Ayuntamiento de Valdés a que abone a la mercantil Excavaciones Allende y Jardinor SLU, la cantidad de 73.000 €, más los intereses legales desde la fecha de notificación de la sentencia y hasta su efectivo pago.

La empresa demandó a la administración pública porque esta no le había abonado el contrato íntegro de la adjudicación por la ejecución de la obra de la rehabilitación del Barrio de Las Arroxinas, que era de unos 400.000 €, alegando la entidad pública que los trabajos habían sido incompletos.

El Ayto. de Valdés, dice que acata la decisión judicial a la vez que anuncia que recurrirá la sentencia, que les obliga a pagar la totalidad del contrato de las obras, pese a no estar ejecutada la actuación como se contemplaba en el proyecto de adjudicación.

El alcalde Óscar Pérez, tacho de “mala noticia” este auto judicial que les obliga a pagar el total de la obra. Relata que lo hicieron en base “a los informes del director de obra, persona contratada externa al Ayto. y en el de los técnicos municipales, que informaron que no se cumplió en su totalidad lo estipulado” de ahí que hayan descontado ese importe evaluado por los técnicos.

“Evidentemente, nosotros no lo veíamos posible porque ellos no habían bajo nuestro punto de vista cumplido su parte, que es hacer el 100% de las obras, dejaron un porcentaje sin realizar bajo nuestro criterio, pero el Juez dice que no, que el Ayuntamiento tiene que firmar y pagar el contrato al que se llegó para nuestra sorpresa. Porque si es cierto que se acordó pagar 400.000 euros con la obra concluida, pero cuando esté finalizada al cien por cien, se pagó el porcentaje de la obra finalizado, pero el juez dice que hay que pagarlo íntegro”.

Pérez, dice que “ lo grave sería pagar por obras que no ejecutaron y en este caso es todo lo contrario” , matiza que les obligan a pagar por cosas que no están hechas como debería y que lo hicieron en defensa de los intereses de los vecinos y los municipales.

Por otra parte, se muestran “incluso satisfechos” con la providencia del TSJA que obliga al Ayto. a informar puntualmente y desarrollar la unidad de actuación de Villar con celeridad.

“Lo que nos marca es que estamos cumpliendo bien la sentencia con los pasos que se están dando. Nos pide información, nos va a pedir información mensualmente de lo que se está haciendo, por supuesto la iremos facilitando”.

Insiste que en este pleito el Ayuntamiento “es el vencedor judicial” porque la petición principal era la disolución de la legalidad urbanística que fue desestimada y que ahora tienen que buscar las fórmulas urbanísticas para que se pueda desarrollar ese suelo.

Dice que siguen trabajando en el cumplimiento del mismo, que procedieron a ofrecer varias opciones y que los propietarios no aceptaron. Ahora están con el trabajo para el desarrollo de plan más pequeño e individual que tiene que ser elaborado por una asesoría externa, pasar la Cuota y todos los procedimientos administrativos correspondientes, calculando que en no menos de año y medio no podría estar solucionado.

La Asociación de Vecinos del Valle de Paredes que organiza la XIX Muestra de Oficios y Costumbres del Medio Rural de Paredes, que se celebrará el viernes 22 y sábado 23 en el Valle de Pareces (Valdés) adelanta que contaran con medio centenar de expositores, habrá talleres en vivo artesanales alguno nuevo, y animación musical.

El vicepresidente del colectivo, José Manuel Alba, dijo que están terminando los preparativos de una nueva cita que se presenta como siempre “muy ilusionante” y con la finalidad de preservar la tradición de siempre en los pueblos.

Anuncia que dentro del apartado de oficios antiguos habrá alguna novedad como el hojalatero, y la fragua, repitiendo las de la elaboración de mantecas, el molino de agua, el madreñeiro y el cesteiro, entre otros.

La feria arrancará el viernes al mediodía, contará con la carpa de la pulpería, contemplan animación entre los puestos y están ultimando una fiesta de cierre para el sábado.

Esperan que el tiempo acompañe y que puedan superar el número de asistencia que tuvieron el año pasado que coincidió con el paisaje quemado por los fuegos.

El resto de la info a modo de titulares:

El hospital de Jarrio deja de hacer gastroscopias y colonoscopias por falta de facultativos y deriva pacientes a otros hospitales. La campaña “¡Tú puedes pararlos! ¡Salvemos Oscos-Eo!”, lleva 21.000 € ahora inician ciclo de conciertos solidarios, mañana el primero en Vegadeo. El mercante Albiz, sigue encallado pese a la intervención de varios remolcadores, los bajos coeficientes casi obligaran a descargar parte de la carga. El Juzgado obliga al Ayto. de Valdés a pagar la totalidad de la obra de las Arroxinas a la empresa adjudicataria. El Ayto. de Valdés recurrirá la sentencia de las Arroxinas, lo grave sería pagar por obras que no ejecutaron.

Ya son cuatro los enviados a prisión por tráfico de estupefacientes en la zona, entre los detenidos dos vecinos de la comarca.Ayto. Ribadeo modificará reglamento del cementerio para poder renunciar a un nicho, que se sorteará posteriormente. Borja Sánchez asiste a Luarca a la firma del convenio entre el Ayto. Valdés, Fundación Margarita Salas y el IES. La XIX Muestra de Oficios y Costumbres del Medio Rural de Paredes contará con medio centenar de expositores y nuevos oficios tradicionales.

El pleno de Boal acuerda por unanimidad solicitar al Principado la mejora de la AS-35 por el concejo. Marcelino Marcos supervisó la reparación de once caminos en Villanueva de Oscos con una inversión de 136.000 €. Valdés participará este fin de semana en la VII feria de exposición de camelias bajo Nalón. Foz inicia las obras de acicalamiento de la playa de la Rapadoira. Antonio Ramírez ofrecerá en Luarca una showferencia para sacar el mejor tú. Los establecimientos de Turismo Slow Norte de Galicia podrán formar parte de manera directa en el club destino sostenible.

Masymas y EDP instalan en Cudillero 180 paneles para las primeras marquesinas para autoconsumo de la zona. PP-Burela advierte de vulnerar la Ley el equipo de gobierno al recurrir a fórmulas extraordinarias. El Club de lectura infantil BibliODS de Castropol se reunirá el miércoles. La Aso. Cultural Viendo del Norte de Luarca abordará hoy mediante una conferencia la paz como derecho humano. El Centro de Día de Luarca conmemorará el miércoles el día de la poesía con lecturas.