Más de uno Luarca 11/09/2024

Espina dijo al respecto que “lo hemos solucionado porque ambas consejerías mueven tierra mar y aire porque ningún niño o niña se queden sin transporte escolar”. Dijo haberse quedado “sorprendida” cuando hoy se enteró de la información, al haber estado en Villayón la semana pasada y que la alcaldesa no le había informado de nada. Si bien esta dice que fue en la tarde de ese día cuando conoció el problema “hubiera sido estupendo que hubiera llamado, en muchas ocasiones lo hace, si me hubiera mandado un mensaje, pues seguramente estaría arreglado”.

Termina dejando claro que “la prioridad es el transporte de los niños y mañana ya tendrá transporte y solucionado el problema”.

Por su parte el consejero de Fomento, Alejandro Calvo, responsable del Consorcio del Transporte, dijo que “ya se ha resuelto, es decir mañana mismo esta niña tendrá el transporte que precisa al que tiene derecho, pero que tiene una situación clara excepcional. Y que es fácil de entender una nueva matrícula que no había sido comunicada la licitación de la ruta, que es un taxi rural, no contemplaba esa parada y, por lo tanto, lo que no se conoce no se podía dar servicio”.

Dijo que “hasta ayer pasado el mediodía no hubo conocimiento de esta necesidad, ni por parte del centro, ni por parte del Ayuntamiento, y, por lo tanto, en menos de 24 horas en cuanto hemos tenido noticia de esa situación se ha dado una contestación y ya está resuelto. Además, insistiendo en que la movilidad rural se está ampliando, las rutas de taxi rural quedan servicio del transporte escolar se han sobredimensionado para que en las próximas semanas también puedan ser útiles al resto de habitantes del medio rural”.

Por su parte La alcaldesa de Villayón, Estefanía González, dice que Educación “ya sabe en junio la matrícula de los alumnos y por ende las rutas”. Reclama que se revise los precios que se pagan a los transportistas en las zonas rurales de montaña.

La alcaldesa responde a los consejeros que la culpan del problema de la niña, que es Educación y Fomento “el que año, tras año, no son conscientes de las situaciones reales en el mundo rural de montaña”.

Explica que en junio ya saben la matrícula de los alumnos y de los que requieren de nueva ruta como es el caso de la joven de Lendelformo. Que en julio el Consorcio licita y adjudica la ruta “y en este caso solamente hasta Busmente, por 70 €”, pero no hasta el domicilio de la alumna, por lo que “el viernes negocian con el transportista” y le ofrecen hasta los 82 €, la empresa reclama 90 € porque tiene que emplear en recorrer unos 17 km, sobre 20 minutos, sin llegar a un acuerdo hasta hoy cuando transciende a la opinión pública.

La regidora reclama que se revisen los precios al no ser lo mismo 17 km en línea costera, que, en la montaña. “Creo que tiene que tenerse en cuenta de que tiene que tener unos precios especiales y si se subvencionan otras rutas de transporte que seguramente a lo mejor no tienen tampoco viajeros, creo que esto son casos excepcionales que hay que ponerles unos precios especiales. Y esto tiene que estar solucionado con los inicios del curso, porque estos datos se tienen en junio y no puede llegarse a septiembre y que se esté negociando si doy un euro más o doy un euro menos”.

La joven Iris Álvarez de tres años de Lendelforno, no dispuso este martes de transporte para poder acudir al colegio de Villayón, que dista unos 17 km por una estrecha carretera que supone unos 20 minutos de tiempo, porque Consorcio y empresa transportista no llegaban a un acuerdo económico.

El viernes concentración en Centro Salud de San Martín de Luiña para demandar un médico. | Cedida

La exconcejala de Cs-Cudillero, Mariví Álvarez, y un grupo de personas hanconvocado una nueva concentracióndelante del Centro de Salud de San Martín de Luiña, este viernes 13 a las 12:00 h por la falta de personal sanitario, concretamente de unmédico, que se encuentra de baja laboral y que no cubren, lo que supone “la saturación” de la otra facultativa

Explica que el Centro de Salud de San Martín, está carente de un médico; que simultáneamente pasa dos días a la semana consulta en Oviñana, reprochan que no haya sido cubierta la plaza, lo que supone que en el Consultorio de Oviñana, no pasan consulta y solo asiste una enfermera. Que tuvo que ir la medico de San Martin, algún día, para descongestionar el asunto, pero que no puede atender ambas cosas, y según Álvarez, esta “agobiada”.

Dice que se ve afectada una población dispersa y envejecida “el problema es que nada más tenemos un médico y claro es una zona muy dispersa, es de San Martín hasta Ballota. En el consultorio de Oviñana solamente lo abren con la enfermera, y en San Martín hay un médico para una cantidad de pueblos tremenda. Y la doctora que tenemos está saturada también, ella está saturada de la cantidad de gente que tiene, y claro no puede atender a todos como quisiera”.

De Ahí que lo que piden “es que cuando hay alguien de baja que lo suplan por lo menos, que es un sitio que hay muchos pueblos y una población muy dispersa y envejecida”

Hace un llamamiento a la ciudadanía para que acuda la mayor posible para enmendar esa carestía a la vez que reconoce que “la sanidad está mal, pero que allí llueve sobre mojado”.

El resto de la info a modo de titulares:

Educación y Fomento solucionan el problema del transporte de una niña de Lendelforno (Villayón). Alcaldesa Villayón reclama precios especiales para el transporte rural de montaña. El IES de Luarca pierde en primeros cursos una veintena de alumnos, sigue manteniendo los 480 al llegar para otros cursos y de otros lugares. Convocan una concentración delante del Centro de Salud de San Martin de Luiña para que el SESPA cubra la baja del médico.

Medio Rural cifra en 24 las explotaciones la mayoría en el Occidente con 46 reses afectadas por la enfermedad hemorrágica epizoótica. Pdte. Principado dice que están por delante de las enfermedades, pide calma, cautela y serenidad. URA dice que la calma es lo que les sobra, que son muchísimos más casos y reclama vacunación. Propietarios, urbanización de Villar, Valdés, instan al TSJA a depurar responsabilidades por incumplimiento sentencia de informar mensualmente.

Bigastur Generación Navia quiere inyectar el biometano a la red Ned de distribución España. Industria da el visto bueno al cuarto modificado del parque eólico Viento de Sellía. Olmo Ron visita Parroquias Rurales de Faedo y Mumayor-Beiciella en Cudillero. Dir. Gral. Pesca visita cofradías de Figueras y Tapia. Marcelino Marcos comparecerá en la Junta para hablar sobre cabaña ganadera y fauna salvaje. Industria aprueba el modificado del PE “Carrugueiro” en el que reduce la potencia.

Netflix fija el estreno de la miniserie grabada en Puerto de Vega para el jueves 25. Ribadeo saca a licitación el ensanche de vial entre la depuradora de Vilaselán hasta Rinlo por casi 370.000 €. Navia fija para el viernes la celebración del concurso para designar el puesto de administrativo del Catastro. PP- Burela califica de chapuzas varias obras realizadas en verano. Más de 900 inscritos para la X maratón entre Ribadeo y las Catedrales de este sabado. Esta tarde Baluarte de Puerto de Vega sube al escenario de la Muestra de Teatro de Valdés.