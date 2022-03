Más de uno Luarca 08/03/2022

La imposibilidad de poder quemar la sardina en los dos últimos años, irónicamente les hace estudiar el “indultar” al pez, y que bien se podría buscar una ubicación para su exhibición, tal como expreso el secretario, Delfín Blanco.

La valoración de este año es de “muy positiva”, que hubo gente pese a la situación sanitaria, celebraron hasta cuatro jornadas con eventos y lograron repartir 212 meriendas a los niños.

Ante ciertas críticas que recibieron del grupo de Marta y Miguel, como que el carnaval de Luarca es mejorable, comparten esa idea “es muy mejorable, claro que lo es” y que no se ponen límites tras 14 años en la organización, dejando claro que “no somos profesionales”.

Sobre el uso de las mascarillas, explico que la normativa venía impuesta por el Gobierno Central, “no somos policías para ver quien las lleva y no”. Justifico que la organización no las llevase, al igual que en ciertos momentos otra gente, al empleo de walkie-talkie para la comunicación interna, resultando difícil con la mascarilla. Lamenta que solamente objeten esas normativas en Luarca, y no en el resto de desfiles que tenían la misma normativa.

El canje del bono del premio en 20 días que fue criticado, explica que es debido a que el Ayto. impone presentar las facturas en 30 días naturales, y que se tuvieron que ceñir a esa directriz para poder cobrar la ayuda. Le reprocha al grupo participante que teniendo dos negocios, no sean colaboradores con el carnaval para así poder emplear los 600 € del premio. Por último, aclaran que la parada de varios minutos detrás del Ayto. fue debido a que la policía local tiene que dar paso alternativo por la N 634 y al ser los últimos lo notaron más. Si, por el contrario, les reprocho que se detuvieran hasta en dos ocasiones en el trayecto, y una en plena nacional, e hiciesen publicidad cuando está prohibida.

Flota pesquera no descarta sumarse a la huelga ante incremento combustible. | Luarca

José Antonio Fernández, Pdte. de AVOCANO (Asociación de Volanteros del Cantábrico Noroeste) dijo que llevan “fatal” el incremento del combustible que hoy llego a 1.07 para el sector pesquero “esto es insoportable y agobiante”. No descartan sumarse a una posible huelga del sector del transporte que está en estudio.

Aun siendo “privilegiados” en comparativa con transportistas y taxistas, al vender siempre a la baja el producto, y no poner el precio, explico que esta coyuntura económica se hace “insoportable, pero es que ya las empresas no vamos a poder arrancar los motores y salir a la mar, esto es agobiante”.

Fernández no descarta que el sector pesquero se sume a la huelga que está en fase de estudio por parte del sector del transporte para el día 14 “yo creo que todos deberíamos estar, esto es insoportable”. Debido al elevado consumo tanto de gasoil como de aceite, cada vez que repostan oscilan entre los 6.000 y 12.000 l dependiendo de la embarcación “y claro no llegamos a final de mes con esas facturaciones, no nos dejan absolutamente nada. Los barcos dejan más prácticamente parados, que andando a la mar, estamos haciendo sacrificios”.

La situación económica también repercute en las lonjas del pescado, dijo que ayer “bajo bastante”, pero es un mercado fluctuante y que mañana igual cotiza mejor.

Sobre la campaña de la caballa dijo que hasta el día de ayer aún no había entrado por el País Vasco, pero puede cambiar de repente. Si, por el contrario, hay buena pesquería de bocarte.

La embarcación “La Nalona” ha llegado al puerto de Luarca hoy para hacer escala en su destino de Navia, para labores de mantenimiento, tal como informo el Patrón Mayor, que una vez finalice la campaña de la caballa vendrá para Luarca.

Los armadores consideran que ahora no es el mejor momento por los temporales, pero se lamentan de no tener calado suficiente para poder entrar con los barcos cargados de caballa.

