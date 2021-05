Con Darío Martínez

Más de Uno Luarca 04/05/2021

El Diputado del PP por el Occidente, Álvaro Queipo, mostro su “solidaridad y comprensión”, a la vez que reconoció cierta “sorpresa” por el proceder de la Delegación del Gobierno, que impidió a los vecinos de Naraval y Navelgas, mostrar una pancarta para poner de manifiesto la necesidad de reparar la AS-219. El político en sede parlamentaria comento si eso era una amenaza o por el contrario ocasionaba un trastorno a alguien en Asturias, a la vez que mostro en publico el texto censurado. Interpelo al Consejero de Cohesión Territorial para acometer un dragado integral en el puerto de Luarca, adecentar el firme que rodea la Cofradía y una reordenación del tráfico en las inmediaciones. Alejandro Calvo, adelanto una serie de actuaciones en referido puerto, entre ellos el dragado anual, no integral. Sobre el caso de las AS-219 dijo desconocer el incidente, y sobre el argayo de Casazorrina, le consta que el Ministerio esta agilizando para realizar un bypass lo antes posible. El alcalde de Vegadeo califico de “muy grave” el traslado de la EBAU a Luarca, al estimar que se mira para el Occidente como “el saco de los problemas” que se crean en Oviedo. Insto a “poner orden” a la vez que lamento el ocultismo y la falta de dialogo de una decisión unilateral de la Universidad, a quien acuso de no conocer la zona, la dispersión geográfica y la falta de servicios públicos de transporte. Opina que el punto intermedio es Tapia, y confirmo que harán todo lo posible para reconducir la situación. La consejera de Cultura, Berta Piñán, aclaro en sede Parlamentaria que la Fundación Selgas-Fagalde, no les ha facilitado el listado de su colección artística, así como su ubicación, llegando a dudar de la honestidad y voluntad sin reparos del propio Pdte. de la Fundación, en quien confió delegando su voto, por no poder acudir a una junta en la que se abordo la venta de alguna obra de arte. Señalo que se encuentran estudiando la declaración de BIC y lamenta todo lo que sucede entorno a esa Fundación privada. Piñan, fue interpelada por el portavoz de Foro, Adrián Pumares, quien ha mostrado su preocupación por la venta de obras, el ocultismo que rodea todo, a la vez que insto a declarar BIC la quinta, la iglesia y toda la colección artística.