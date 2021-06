Rest. Casa Consuelo, clausurara de la XVII Bienal La Gastronomía y la Pintura, Premio “Jesús Villa Pastur, otorgando dos premios locales “tenemos a dos de Luarca, que son también entrañables a la casa, y que Luarca les debe mucho, aunque no sepa mucha gente reconocerlo”.

Sobre los premios locales el gerente de Casa Consuelo, Álvaro García, comento que "es una pena que mucha gente no sepa lo que esta haciendo Luis Laria, o tu mismo (Darío Martínez) a través de Onda Cero, también te lo mereces, no te lo damos por enchufe, o porque seas de Onda Cero, te lo damos por tu buen hacer y por los muchos años que llevas”. Lamentó no poder dárselo a Cesar Cernuda, que estaba nominado, al no poder venir a recogerlo en la fecha señalada “también es otra persona que Luarca le debe muchas cosas y tenemos que luchar por esa gente que lleva mucho tiempo luchando por Luarca”.

Entre el resto de los distinguidos esta a titulo póstumo Vicente Álvarez Areces (Ex Presidente del Principado), Rubén Suárez (crítico de arte), el cocinero Erlantz Gorostiza. Los artistas Carlos Sierra, Pelayo Ortega, Miguel Galano y Hugo Fontela, la Galería Cornión. Los restaurantes Real Balneario (Salinas), Güeyu Mar (Ribadesella), Blanco (Cangas del Narcea), El Recetario (Gijón), Lera (Zamora) y el Club de Guisanderas. Las bodegas Vega Sicilia. El crítico gastronómico Iván de la Plata y la periodista Adriana Suárez (El Comercio), además de los reseñados, Luis Laria (naturalista, fundador de CEPESMA) y Darío Martínez.

En marzo pasado el jurado procedió a seleccionar entre las 71 obras presentadas, las 23 que compondrán la exposición que se podrá ver en la Casa de Cultura de Luarca y en la Sala de Exposiciones “El Liceo” de Navia, así como determinar el ganador del IV Premio Jesús Villa Pastur en la obra "Piedad" presentada por Kihong Chung, de técnica mixta dotado con 2.100 € (Fondo de adquisición: Casa Consuelo).

CAJA RURAL adquiere las obras de Daniela Zanzoni y Guillermo Sedano. ASTILLEROS ARMON las de Esther Cuesta y José Mª Pérez Rielo. AYUNTAMIENTO DE VALDÉS Mónica Dixon. AYUNTAMIENTO DE NAVIA Adrián Francisco Marmolejo y Javier Ortega. CETAREA VILLA CARMEN las de José María Sánchez, Angie Granja y la de Mª José Alonso “Barrial”.

García, no puede predecir el futuro del evento, pero si aguarda que pueda seguir adelante con la ayuda de los colaboradores a quienes les agradece su participación. Anuncio que el jurado se reunirá en breve para determinar si proceden a una convocatoria bianual o si lo convocan el próximo año. A lo largo de su historia solamente se ha pospuesto en dos ocasiones por la crisis económica y ahora la pandemia.