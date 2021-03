Alcaldes aguardan contra informe del Principado para financiación integral AS-12, podría abrir una puerta “por posibilidad si, por voluntad no lo se”.

El último encuentro entre las partes, presidido por el Pdte. del Principado, Ardían Barbón, sirvió para constar el enroque de las partes. La Administración superior apela a la realización en tres tramos, y los alcaldes, reforma integral, todo lo contrario sería llegar al 2030 y la comarca no llegaría viva a esa fecha.

Instaron al Principado a justificar con argumentos constatables el por qué no sirve la concesión administrativa, volviendo a reunirse en unos dos meses para conocer ese dictamen. En el supuesto que les sea desfavorable, algo de lo que están convencidos que no es así, pusieron sobre la mesa la posibilidad de realizar la obra en dos tramos, para ganar unos dos o tres años, quedando la propuesta en la indiferencia “bueno, en principio no hubo un no rotundo, pero tampoco una aceptación”.

Cohesión Territorial, ha anunciado que este mismo año se actuará sobre los primeros seis kilómetros desde Navia hasta Boal, no incluidos en el proyecto de renovación integral y siguen con la tramitación al adjudicar un estudio de alternativas para el trazado de Boal a Illano.