Las AMPAS del Noroccidente se concentraran en Vegadeo demandan transporte, no descartan huelga estudiantil “que se apunten a un bombardeo, pero bueno, es justo”.

La afección de esta carestía en el servicio afecta a los ayuntamientos de; Vegadeo, Castropol, Taramundi, San Tirso de Abres, Ibias, Coaña, Navia, Valdés, El Franco y Tapia de Casariego, Villanueva de Oscos, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos y Taramundi. El portavoz, Manuel Vidal, recordó que ya se manifestaron por este motivo, que vienen demandando curso tras curso el transporte y la administración, dando largas, y que incluso no les responden a los emails, por lo que estudian iniciar una huelga estudiantil “en este caso que se apunten a un bombardeo, pero bueno, es justo. Todos los alumnos, la mayoría, tiene dos caminos a los 16 años, Bachillerato y FP, o dejarlo, y es que no hay transporte para ellos”.

Recuerdan que los alumnos de Bachillerato y Formación Profesional no disponen de transporte gratuito y en algunos casos ni pagando porque no lo hay, e incluso el pagado por parte de las familias, no está garantizado en todas las rutas. Añaden que el actual anual les supone un desembolso importante. La falta de trasporte fomenta el abandono escolar en las zonas rurales y no es un aliciente para continuar estudiando Bachillerato o a la tan demandada Formación Profesional, con un grado medio en Luarca de calderería y soldadura al que no podrán acudir los alumnos interesados de la punta mas occidental de la comarca, al no existir transporte.

Desde Educación no articulan una solución y les recuerdan que el Bachillerato no es educación obligatoria, algo que juicio de estos colectivos choca frontalmente con muchos principios defendidos desde las distintas administraciones educativas y es discriminatoria en comparación con otros tramos como la educación infantil, no obligatorios, que sí disponen del lógico transporte escolar.

Piden que todos los alcaldes de la comarca participen en la concentración al no tener disculpa, a la vez que les instan a defender la causa.

El alcalde de Valdés, ha sido el primer regidor en mostrar su total apoyo “me sumo a la reivindicación, creo que es muy importante el tener servicios, y muy importante, que las poblaciones mas alejadas de los servicios tengan una línea de conexión y buen transporte”. A la vez que recordó que no es materia de los Ayitos. y si del Principado la de reordenar los servicios de transporte, “ en ese sentido, creo, que el gobierno del Principado tiene deberes por hacer en lo que es la reorganización integral del transporte en el Noroccidente, y nos sumamos, me sumo, a nivel político, y personal, a esa reivindicación de las AMPAS para mejorar esa cuestión”.