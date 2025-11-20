Ábalos 'disfrutón' y Santos Cerdán 'monacal': Carlos Alsina revela cómo percibían en el seno PSOE a ambos

Santos Cerdán y José Luis Ábalos han vuelto a ser noticia esta semana por motivos diferentes. Cerdán salió de prisión este miércoles, un día después de que la UCO publicase un informe en el que se revelaban comisiones a la empresa de la que era copropietario, así como beneficios a su familia (empleos a su mujer, su hermano y su cuñado, piso de alquiler y tarjeta de crédito con gastos llamativos). Estas informaciones generaron sorpresa en el seno del PSOE porque concebían la figura del exsecretario de Organización como un funcionario austero y discreto: "Era un simple de vida monacal", reconocían este miércoles fuentes socialistas.

"Era un simple de vida monacal"

Según explicaba el jefe de Nacional de Onda Cero, Juan de Dios Colmenero, en el PSOE hay un estado de shock tras las últimas revelaciones de la UCO. No un shock como cuando Cerdán entró en prisión, sino un estupor al pensar cómo era posible que un "simple de vida monacal" tuviera en la cabeza un entramado como este. De hecho, "una persona muy cercana al presidente del Gobierno y miembro de su Gabinete que conocía a la mujer de Santos Cerdán, 'La Paqui', desde hacía mucho tiempo, hablaba de ella en términos de que era imposible lo que se estaba publicando porque ella procedía de un pueblo de la Sierra de Sevilla, un pueblo pobretón".

A pesar de todo, Santos Cerdán abandonó la prisión de Soto del Real este miércoles por la tarde asegurando ante los periodistas que se estaban diciendo "muchas mentiras, muchas manipulaciones" y que confiaba en que la verdad se terminaría imponiendo y se hiciera justicia.

"Disfrutón"

Por otra parte, el otro exsecretario general del PSOE y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, sufría un duro varapalo al conocer el escrito del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, con las conclusiones provisionales en las que solicita 24 años de cárcel para él por seis delitos en relación a la presunta obtención de comisiones ilegales en la supuesta adjudicación irregular de contratos de mascarillas en plena pandemia -organización criminal, cohecho, uso de información privilegiada, dos de tráfico de influencias y malversación-. Las mismas fuentes que mencionaba Juan de Dios Colmenero también se refirieron a José Luis Ábalos como un "disfrutón" del que se podían esperar cualquier cosa.

La opinión de Alsina: "A un señor que consumía prostitución le llaman ser un 'disfrutón'"

Carlos Alsina ha opinado en 'Más de uno' sobre estos calificativos: "Fuentes muy muy cercanas a Pedro Sánchez, ayer en conversación Off the récord con periodistas, decían que de Ábalos se podían esperar cualquier cosa porque era un "disfrutón". Este señor que, presuntamente vivía de la corrupción y consumía prostitución, a eso le llaman ser un "disfrutón"".

Sin embargo, las mismas fuentes se referían a Cerdán como un "monje": "La última rueda de prensa la dio Sánchez afectadísimo porque él nunca se enteró de nada ni sospechó de Santos Cerdán, el monje que dicen algunas fuentes. Estas fuentes dicen que están en auténtico estupor porque era un hombre austero, que apenas gastaba en nada y que llevaba una vida tan corriente que parecía un monje. No han leído el libro de Umberto Eco 'El nombre de la rosa', donde hay monjes que luego se sabe que tampoco son trigo limpio".