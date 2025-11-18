Lluís Montoliu: “La ciencia que no se cuenta, no cuenta”.

Agradeció la invitación de María Verdasco y el apoyo del Ayuntamiento de Valdés y las fundaciones Carmen y Severo Ochoa y Margarita Salas.

Montoliu subrayó la importancia de acercar el lenguaje científico a la ciudadanía: “Tenemos que ponernos al nivel de las personas que no necesariamente han tenido formación científica, pero que quieren saber hacia dónde avanza la ciencia”. Entre los temas que abordó, destacó los organismos transgénicos, un concepto que, según él, genera rechazo por desconocimiento. “Es simplemente una pequeña modificación genética que hacemos a un organismo, sea animal o planta, para añadirle algo que no tenía. Si eso permite que una planta resista una plaga o crezca con menos agua, ¿por qué no explicarlo con tranquilidad?”, señaló.

Lluís Montoliu, advierte que Europa queda desenganchada del mundo transgénico. | Onda Cero Luarca

El investigador lamentó que Europa, pese a ser cuna de estas innovaciones, no se haya beneficiado de ellas: “El resto del mundo cultiva plantas modificadas genéticamente, más adaptadas y productivas, mientras que aquí las prohibimos. Somos consumidores, no productores, y eso nos convierte en un mercado cautivo”. Montoliu recordó que incluso la edición genética, desarrollada gracias al español Francis Mojica, se enfrenta a trabas legales: “El Tribunal Europeo decidió que los organismos editados son indistinguibles de los transgénicos, algo sin base científica”.

Para Montoliu, esta situación frena la innovación y la creación de empleo: “Tenemos magníficos científicos y biotecnólogos que podrían trasladar su conocimiento a proyectos empresariales, pero todo se pierde por una legislación cicatera”.

Sobre los retos éticos, fue claro: “Lo fundamental es garantizar que plantas y animales modificados sean seguros. Eso es lo más importante”. Además, defendió la coexistencia de diferentes modelos de producción: “Quien quiera pagar más por un tomate de huerto, que lo haga, pero también debe existir la opción de comprar un tomate asequible que permita alimentar a la población”.

¿Son seguros los transgénicos y los editados genéticamente? Montoliu no dudó: “En absoluto son perjudiciales para la salud humana. Hay evidencia científica que lo respalda”.

El investigador concluyó con una advertencia: “Vivimos en un mundo globalizado. Otros ya han tomado decisiones y nosotros estamos perdiendo el tren de la innovación. No pierdo la esperanza, pero hay que empezar contándolo al público, porque son los ciudadanos quienes votan y deciden el futuro en el Parlamento Europeo”.

El investigador invita a la gente a que con su voto cambie el posicionamiento europeo. | Cedida

Por su parte, el concejal de Ciencia e Innovación de Valdés, Ismael González, destacó la consolidación de la Semana de la Ciencia como “actividad buque insignia del calendario valdesano”, con investigadores de prestigio como Lluís Montoliu y novedades como la jornada dedicada a jóvenes divulgadores. Además, se iniciaron las visitas guiadas a la Casa de las Artes y las Ciencias, con una exposición sobre Severo Ochoa, Margarita Salas y Gil Parrondo.

Ismael González, la S.C. es el buque insignia del calendario valdesano. | Onda Cero Luarca

María Verdasco, directora del evento, subrayó la importancia de innovar y evitar la monotonía: “La divulgación es esencial para la sociedad. La ciencia está en nuestra vida diaria y no podemos permitir la desinformación”. Reconoció que la comunicación científica sigue siendo un reto, pero confía en mejorar: “Espero que en una década pasemos del aprobado a un notable alto”.

María Berdasco muestra optimismo en que la comunicación científica mejorara. | Onda Cero Luarca

“ Te lo cuento en Luarca”: jóvenes divulgadores se estrenan en la Semana de la Ciencia

Los debutantes en la primera edición de "Te lo cuento en Luarca" | Onda Cero Luarca

Nos adentramos en una de las grandes novedades de la Semana de la Ciencia de este año viene de la mano de la Fundación Severo Ochoa con el espacio “Te lo cuento en Luarca”, una iniciativa pionera que da voz a jóvenes divulgadores que comienzan su andadura en la comunicación científica hoy a las 20 h en el casino de Luarca.

Hemos hablado con Marta Rodríguez, Sergio Ortiz, Inés Galán y David García, cuatro talentos que se enfrentan al reto de explicar la ciencia de forma cercana y atractiva. ¿Qué nos van a contar esta tarde y por qué han elegido esos temas? Marta abrirá con una reflexión sobre la importancia de divulgar y su experiencia como joven investigadora; Sergio nos hablará de la comunicación celular y cómo su fallo puede desencadenar enfermedades; Inés apostará por el cómic como herramienta para explicar la evolución; y David pondrá el foco en la enfermedad de Huntington y los avances en tratamientos para patologías raras.

Para cerrar, les preguntamos cómo se sienten al presentar en la cuna de Severo Ochoa. Entre nervios, ilusión y responsabilidad, todos coinciden: es un honor y una oportunidad para demostrar que la ciencia también se cuenta.