Ismael González: "Estamos dando una vuelta de tuerca para ampliarla a cinco días y diversificar actividades".

El evento, organizado por el Ayuntamiento de Valdés y dirigido por María Berdasco, mantiene su espíritu impulsado por Margarita Salas en homenaje al Nobel Severo Ochoa, pero incorpora dos propuestas inéditas:

Una la visita guiada a la Casa de las Artes y las Ciencias. Por primera vez, se ofrecerán recorridos guiados durante cuatro días (de lunes a jueves, a las 19:00 h) para conocer este espacio que rinde homenaje a figuras ilustres de la ciencia. Las plazas son limitadas y será necesario inscribirse previamente.

La otra es “Te lo cuento en Luarca”: jóvenes divulgadores en acción. La Fundación Carmen y Severo Ochoa coordina esta jornada, que se celebrará el martes por la tarde, como plataforma para nuevos talentos en divulgación científica. De las 25 candidaturas recibidas, se han seleccionado cuatro jóvenes investigadores: Marta Rodríguez, Sergio Ortiz, Inés Galán y David García, que presentarán microcharlas sobre evolución, biología molecular y enfermedades genéticas. El reconocido divulgador Lluis Montoliu también participará en esta sesión.

El programa incluye conferencias de primer nivel, como la inaugural del lunes a cargo de Montoliu, titulada “Edición genética y transgénicos: ¿para qué sirven y dónde estamos hoy en día?”, y la clausura el viernes con María Berdasco, que abordará la ética en la investigación “No todo lo técnicamente posible es moralmente aceptable. Investigando con ética”.

Además, se desarrollarán talleres para alumnado y público general, entre ellos “Cocinando con Ciencia” (miércoles y jueves, para niños de 8 a 11 años) y actividades para adultos, como el taller “Hacia el eclipse solar total de 2026” (jueves, 17:00 h), impartido por Allande Stards.

La entrada a todas las actividades es gratuita y las conferencias se celebrarán en la Sala Portizuelo del Casino (aforo superior a 100 personas), salvo la sesión final en el IES Carmen y Severo Ochoa, donde también se entregarán los Premios Margarita Salas y Severo Ochoa a los dos mejores expedientes académicos del curso, Asier Pérez Braña y Zaira Fernández Álvarez, respectivamente dotados cada uno de ellos con 1.500 euros. El acto concluirá con una ofrenda floral ante la tumba del Nobel Severo Ochoa.

El concejal de ciencia e innovación Ismael González, señala que “la Semana de la Ciencia está muy consolidada, pero en los últimos años le estamos dando una vuelta de tuerca para ampliarla a cinco días y diversificar las actividades. Queremos que no se circunscriba solo a la biología molecular, sino que abarque todos los campos de la ciencia. Creo que es un programa muy atractivo y que merece la pena disfrutar”.