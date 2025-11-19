Una experta en lenguaje no verbal analiza la comparecencia de Mazón y ve algo que explicaría su actuación en la DANA: "Es increíble"

La comparecencia de Carlos Mazón en la comisión del Congreso que investiga la gestión de la DANA del 29 de octubre de 2024 dejó momentos de gran tensión en los que el lenguaje corporal, a veces, da más información que las propias palabras. Así lo ha reflejado la experta en este ámbito, Patrycia Centeno

El máximo responsable de la Generalitat durante la tragedia fue duramente interrogado por el diputado de ERC, Gabriel Rufián, que lo acusó de "mentir", "ocultar información" y mostrar una actitud "indigna de un cargo público". También mantuvo tensos encuentros con Alejandro Soler (PSOE), Ione Belarra u Oskar Matute.

"Es increíble que no se haya alterado por nada"

Centeno, periodista y especialista en comunicación no verbal, ha publicado un hilo en su cuenta @PoliticayModa en el que repasa los gestos más reveladores de Mazón durante su comparecencia.

"Es realmente increíble que Mazón no se haya alterado prácticamente por nada hoy en el Congreso, pero este carácter propio de quien no tiene sangre en las venas explicaría algo de su inacción el 29/11", señala la analista.

La experta apunta que esa frialdad y falta de reacción emocional podrían estar relacionadas con la inacción que se le reprocha al entonces president durante las horas críticas de la DANA que azotó la Comunidad Valenciana.

Gestos que delatan: mirada, temblores y manos

En su hilo, Centeno desmenuza varias secuencias de la comparecencia que, según ella, reflejan incongruencias entre el discurso verbal y el no verbal.

Cuando Mazón respondió a Ione Belarra asegurando que "no solo atendí llamadas, también las hice porque quería estar pendiente", la experta observa que tartamudeaba y desviaba la mirada "hacia arriba y a la derecha", el gesto típico de quien imagina o inventa un recuerdo.

En otro momento, cuando se le preguntó si no se había planteado cancelar la comida que mantuvo aquel día, le tembló la mano, precisamente la que descansaba sobre la mesa: "Un gesto aún más llamativo", porque esa mano estaba relajada hasta ese instante.

También destaca cómo Mazón tapaba su boca al hablar de las víctimas, gesto "no tengo claro si por vergüenza o porque no quiere que se le escape el perdón".

Y cuando trató de justificar por qué sus escoltas no lo acompañaron al aparcamiento, cruzó los brazos, una postura de autoprotección: "Ante esa actitud defensiva, habría sido interesante seguir insistiendo", apunta la analista.

Otro de los momentos que Centeno subraya fue cuando los diputados le recordaron que "a las 19h aún estaba en El Ventorro". Mazón negó con la cabeza, pero bajó la mirada, lo que según la especialista puede denotar culpa.

La periodista concluye que solo en un instante mostró un cambio real de actitud, cuando respondió a las críticas más directas de Óscar Matute (EH Bildu). "Una vez más, Matute ha sido el que mejor ha intervenido. No hace falta ser maleducado ni agresivo para ser duro", escribe Centeno, que incluso añade una observación estética: "De los mejor vestidos, porque llevar traje o corbata no sirve de nada si la presencia no acompaña".