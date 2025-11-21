Última hora de la condena al fiscal general, en directo: todas las claves de una sentencia histórica

La inhabilitación de fiscal general aviva el enfrentamiento político en España

Desde que se conoció la imputación de García Ortiz el caso ha tenido una fuerte carga política en España.

El Ejecutivo ha defendido la inocencia del fiscal general a ultranza, pero el Partido Popular (conservador), al que pertenece Díaz Ayuso, había exigido que dimitiera para salvaguardar el prestigio de la institución, lo que no ocurrió.

Además, el abogado de González Amador aseguró que la filtración constituía un plan político del Ejecutivo para cargar contra la presidenta de Madrid, muy crítica con el Gobierno central.

Y ahora, conocida la inhabilitación de García Ortiz, el conservador Partido Popular exige también la dimisión de Pedro Sánchez. El líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, le acusó hoy de abuso de poder y haber atacado la independencia judicial.

El ministro de Presidencia y Justicia, el socialista Félix Bolaños, manifestó que el Gobierno "tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente" que no lo comparte, e hizo un llamamiento a que esa discrepancia no lleve a desconfiar de la Justicia.