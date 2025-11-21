Última hora de la condena al fiscal general, en directo: todas las claves de una sentencia histórica
Sigue todas las reacciones y el minuto a minuto de la condena al fiscal general del Estado por revelación de datos reservados y lo inhabilita dos años.
La clave tras la condena al fiscal general: la nota de prensa que García Ortiz dictó a su subordinada
Qué pasa ahora tras la condena del fiscal general: la última bala que le queda a García Ortiz para evitar la inhabilitación
En directoActualizado a las
Salvador Viada, exfiscal del Tribunal Supremo, responde a las preguntas de Carlos Alsina
El exfiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, responde a las preguntas de Carlos Alsina en 'Más de uno'. Comienza diciendo que él ha visto "alguna vez" que se haya publicado un fallo antes de conocerse la sentencia: "El asunto no es muy complicado desde el punto de vista de la complejidad del tema, sino ceñir si crees o no lo que ha ocurrido en ese momento. Lo han hecho así para evitar un poco tanta especulación previa y de esta manera, a esperar la sentencia".
Feijóo centrará la sesión de control a Sánchez en la condena al fiscal general
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Ejecutivo del próximo miércoles en el Congreso "quién va a pedir perdón a los españoles", una vez que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, haya sido condenado por revelación de secretos.
Fuentes populares recuerdan que Sánchez fue quien dijo que mucha gente había pedido la dimisión de García Ortiz sin pruebas y con falsas acusaciones y bulos, lanzando en su día la pregunta de "¿quién va a pedir disculpas, quién va a pedir perdón al fiscal general del Estado?".
La reacción de Díaz Ayuso
Díaz Ayuso comparecerá este mismo viernes a las 12.30 para valorar la condena al fiscal general del Estado, aunque la presidenta de la CAM ya reaccionó ayer a una sentencia histórica:
En un mensaje colgado en la red social X en español y en inglés, la presidenta madrileña explica que "toda la prensa internacional recoge el fallo del Supremo porque no se concibe en una democracia libre utilizar los medios del Estado para hacer política delinquiendo, y todo a costa de un particular".
"En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo", continúa el mensaje, que concluye con la frase "hoy el mundo sabe lo que está pasando en España".
Marta García Aller, sobre las críticas del Gobierno al Supremo tras la condena al fiscal: "Si lo acatas no lo atacas"
Marta García Aller ha criticado la reacción de los diputados y miembros del Gobierno a la sentencia del Tribunal Supremo, que ha condenado al fiscal general del Estado a una multa e inhabilitación de dos años para ejercer el cargo.
La inhabilitación de fiscal general aviva el enfrentamiento político en España
Desde que se conoció la imputación de García Ortiz el caso ha tenido una fuerte carga política en España.
El Ejecutivo ha defendido la inocencia del fiscal general a ultranza, pero el Partido Popular (conservador), al que pertenece Díaz Ayuso, había exigido que dimitiera para salvaguardar el prestigio de la institución, lo que no ocurrió.
Además, el abogado de González Amador aseguró que la filtración constituía un plan político del Ejecutivo para cargar contra la presidenta de Madrid, muy crítica con el Gobierno central.
Y ahora, conocida la inhabilitación de García Ortiz, el conservador Partido Popular exige también la dimisión de Pedro Sánchez. El líder de la derecha, Alberto Núñez Feijóo, le acusó hoy de abuso de poder y haber atacado la independencia judicial.
El ministro de Presidencia y Justicia, el socialista Félix Bolaños, manifestó que el Gobierno "tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente" que no lo comparte, e hizo un llamamiento a que esa discrepancia no lleve a desconfiar de la Justicia.