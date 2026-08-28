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ENTREVISTA: Antón Caamaño nos habla de la Jornada "Subi a la Tenobiera" de este sábado en Areñes

Caamaño nos acerca a unos contenidos que arrancarán a las cinco de la tarde y que contarán con un recorrido guiado, una intervención mural, tradiciones, alderiques y música

Enrique Carballeira

Infiesto |

El programa cultural Subi a la Tenobiera es un proyecto que ofrece actividades de carácter cultural y de ocio a desarrollar en varias localizaciones del territorio del Principáu d’Asturies, donde los hórreos puedan ser protagonistas principales y acoger las acciones que se propongan en cada lugar.

Se proponen varios espacios representativos, del centro y las alas de Asturies, con diferentes características arquitectónicas y etnográficas, y con conjuntos o ejemplares de hórreos destacables. En cada lugar se contará con recursos de apoyo a la actividad, como diferentes asociaciones o particulares que actuarán como conectores.

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