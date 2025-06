La huelga indefinida continúa tras una reunión sin acuerdo entre Gobierno y sindicatos

El conflicto de la educación persiste y continuará la huelga indefinida para 11.000 profesionales. Tras dos horas de reunión con los sindicatos por parte de la vicepresidenta Gimena Llamedo y el consejero de Hacienda Guillermo Peláez Peláez, sustitutos de la dimisionaria consejera de Educación, la conclusión para el gobierno es que han de analizar las exigencias sindicales y se reunirán el próximo miércoles, explica el portavoz gubernamental.

Miguel Laria de Suatea lamenta la estrategia dilatoria del Gobierno mientras Gumersindo Rodríguez, de ANPE, defiende la unidad sindical para conseguir los objetivos del profesorado.

La reunión tenía lugar en el edificio de Consejerías en Llamaquique. En el exterior, a la espera de noticias, decenas de docentes, sobre todo maestras, las “camisetas negras” que viene protagonizando las principales protestas en la calle desde el pasado martes.

Muchas de ellas exigieron que, además de los sindicalistas, interviniese Silvia Silván García, la maestra del Colegio Condado de Noreña que articuló esas protestas en redes sociales. Tomó el megáfono para señalar al que considera principal responsable del conflicto: "el enemigo es Barbón" a lo que sucedió el grito de "Barbón dimisión". Los docentes presentes en el Easmu coreaban consignas de “la lucha continúa”, “cinco días sin cobrar” o “unidad sindical”.

Los 11.000 docentes asturianos están convocados a este paro sine die para mejoras retributivas, más personal, cambios organizativos y menos burocracia

Lydia Espina dimite y Barbón la elogia

El conflicto de la educación pública asturiana entra en una nueva etapa marcada por la huelga indefinida y la dimisión de la hasta ahora consejera de Educación Lydia Espina. A primera hora de la mañana en una carta dirigida al presidente del Principado Adrián Barbón, Espina enviaba una misiva con las razones de su marcha. El anuncio aplazaba la celebración del Consejo de Gobierno. Espina alega que “el ruido y los ataques han traspasado los límites de lo racional y lo político, llegando a lo personal que se han impuesto a cualquier posibilidad de diálogo desde el respeto merecido por todos”. Espina añade “no puedo ser parte de la solución que, estoy convencida, terminará por alcanzarse”. La consejera dimisionaria admite haber cometido errores pero "nunca para agraviar ni despreciar a nadie", concluye. Espina está de baja médica, ha anunciado el portavoz del Gobierno autonómico Guillermo Peláez. El presidente del Principado Adrián Barbón, ausente por motivos personales este domingo y lunes por un viaje programado, ha publicado en redes que agradece "trabajo, compromiso y generosidad" después de que la consejera de Educación haya presentado su dimisión con carácter irrevocable. A través de su cuenta en la red social X, Barbón ha destacado la "honestidad y dedicación" de Espina, señalando que la ya exconsejera considera que "dando un paso atrás facilita la búsqueda de soluciones" y que actúa "al servicio de Asturias, porque para ella lo primero es el interés general". Barbón ha subrayado además que Espina "necesita parar y recuperarse", recordando que "los políticos también somos personas". El presidente ha publicado, acompañando esta declaración, la carta íntegra de dimisión para que pueda ser leída por los ciudadanos.

Seguimiento de la huelga y negociación abierta

El propio consejero de Hacienda y la vicepresidenta del Gobierno del Principado Gimena Llamedo se encargarán temporalmente de la negociación con los sindicatos de enseñanza pública. Las protestas de las centrales y los docentes, las "camisetas negras" han continuado mientras coreaban "Ldya ciao" en referencia a la marcha de la consejera, tercera dimisión. CSIF propone una gran protesta que alcance a toda la administración del Principado.

La huelga en la educación pública asturiana tiene un seguimiento del 28,67% del total de la plantilla docente, según los datos facilitados por la Consejería de Educación del Principado de Asturias según datos extraídos del programa de gestión Sauce a las 10.30 horas.

En cifras absolutas, 3.145 trabajadores han secundado la huelga en la jornada de este lunes, con especial incidencia en Infantil y Primaria, donde el seguimiento asciende al 46,33% (2.157 docentes), mientras que en el resto de cuerpos docentes el porcentaje se sitúa en el 15,65% (988 docentes). Los porcentajes se calculan sobre el total de la plantilla, excluyendo al personal con incapacidad temporal, permisos y otras ausencias justificadas.

La extensión de la huelga indefinida, a la etapa de secundaria, podría afectar, según Gumersindo Rodríguez, de ANPE, al desarrollo y la corrección de los exámenes de la prueba de acceso a la Universidad, que empieza el martes 3. Más aún, teniendo en cuenta, tal y como sostiene Miguel Laria, de SUATEA, el seguimiento de la huelga por parte de los docentes de secundaria. Más de 5.100 asturianos se enfrentan, a partir de este martes, y durante tres jornadas, a la prueba de acceso a la universidad que arranca, a las cuatro y media de la tarde, con el examen de Lengua Castellana y Literatura.

Impacto político

La dimisión de la consejera de Educación impacta no sólo en el conflicto de la enseñanza pública sino en la estabilidad del Gobierno de Adrián Barbón. Es la tercera dimisión en tres meses tras las de las consejeras de Industria Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz. En el mismo departamento de Educación ya dimitió en la pasada legislatura otra consejera, Carmen Suárez.

El portavoz parlamentario de IU Xabel Vegas cree que hay margen p ara el acuerdo sobre exigencias legítimas y avisa de que este conflicto ayuda a la derecha.

El portavoz del Gobierno del Principado Guillermo Peláez indica que la posición del ejecutivo es "común" en referencia al socio minoritario Izquierda Unida algunos de cuyos representantes estuvieron en la manifestación del domingo para apoyar a los docentes. El portavoz parlamentario Xabel Vegas cree que son demandas que se deben atender y que se debe parar la críticas de la derecha. En ese sentido, Peláez acusa a la derecha de querer "erosionar" la escuela pública y afirma que sólo el Gobierno actual la defiende. Peláez agradecía el trabajo de Espina quien, indicaba, se encuentra de baja médica. Peláez ha resaltado iniciativas como la red de escuelas infantiles con la incorporación de las municipales, algo pedido por profesionales y Ayuntamientos desde hace dos décadas.

El presidente del Partido Popular Álvaro Queipo acusa a Barbón de utilizar a sus consejeros como “escudo humano”. Lo ocurrido es que el Gobierno está en descomposición en un fin de ciclo agotado que no debe continuar dos años más. Barbón, quien debería dar la cara según Queipo, no genera confianza y "debe reflexionar." Eso sí, Queipo no da el paso de pedir adelanto electoral. Vox sí pide el anticipo electoral. El diputado Javier Jové reprocha a Barbón que esté huido en un comportamiento "despótico y soberbio" que le impidió medir el "hartazgo" del colectivo docente.

La diputada y socia presupuestaria Covadonga Tomé espera ahora una respuesta adecuada y una solución de verdad después de que Barbón, según Tomé, estuviese más pendiente de su imagen con el "espectáculo" de la Junta General cuando anunció la retirada de la jornada lectiva de cinco hora a principio y final de curso. El diputado de Foro Adrián Pumares descarga la responsabilidad del conflicto en Barbón.