Guiller nos cuenta que hace música para él. Si al resto le gusta bien, pero no es algo que le importe. No es un artista al que se le puedan poner muchas etiquetas porque conforma un universo propio, aunque de poner alguna reconocible, apostaría por la psicodelia o el mundo onírico. También bebe mucho de la cultura americana. Al final, reconoce, mezcla la música que le gusta, diciendo abiertamente que no inventa nada.

Su último disco fue "Amanece en fuerte comansi", aunque nos confirma que está acabando de grabar su nuevo disco. No nos dice el título "por superstición", pero nos adelanta que estará relacionado con la física cuántica y mostrará un proceso interno de "expansión mental". Ahora le toca buscar un sello que lo edite, sabiendo que su objetivo es vender en torno a 200 o 300 copias.

El 21 de diciembre Guiller Momonje actuará en La Caja de Músicos acompañado de "La tuna cuántica" (porque él se describe como tuno y tunante). Uno de los representantes de la caja de músicos, Martín Moura, nos trae además la agenda de música en directo más cercana en el tiempo.