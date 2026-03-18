Su autor, Manuel García, fue uno de los grandes cantantes y compositores de su tiempo, célebre tanto por su brillante carrera como tenor como por su enorme influencia en la pedagogía vocal. Padre de figuras legendarias como María Malibran y Pauline Viardot, García dejó también un interesante catálogo de obras escénicas.

"El Gitano por amor" es una ópera bufa en un acto que mezcla humor, enredos amorosos y un aire muy cercano al teatro popular de la época. En ella encontramos la influencia de la tradición italiana del 'dramma giocoso', pero también un claro sabor español en los personajes y situaciones. La historia gira en torno a identidades ocultas, celos y engaños, elementos clásicos de la comedia musical que se resuelven finalmente con ligereza y buen humor.

Como en muchas óperas cómicas del periodo, la música está llena de vivacidad rítmica, melodías ágiles y números vocales pensados para lucimiento de los cantantes. No es casual: García escribía pensando en las voces y conocía como pocos los recursos del 'bel canto'.

Aunque durante décadas permaneció prácticamente olvidada, esta obra forma parte de ese fascinante repertorio que hoy se está redescubriendo y que permite comprender mejor la riqueza de la ópera española de comienzos del siglo XIX. "El Gitano por amor" nos recuerda, además, el talento polifacético de Manuel García y su enorme legado en la historia del canto.

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Grabación del podcast "Aria Reservada" | OCR Asturias

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