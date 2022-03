"La situación genera problemas económicos y también de reputación", dice Guillermo Ulacia en Onda Cero

Ulacia asegura que la gravedad de la situación requiere de soluciones urgentes. Que "no se pueden esperar tres semanas para encontrar soluciones de esta magnitud". Ha explicado que la situación es "francamente muy complicada". Que son bastantes los casos de empresas que ya no reciben materia prima y "que no pueden servir producto terminado a los clientes". Por eso asegura, se generan problemas económicos y de reputación de cara a los clientes finales.

Mantiene que "los afectos colaterales de una mala negociación o un no acuerdo, tendrán consecuencias a medio y largo plazo". Recoce que es un tema complejo y grave. Puntualiza que la solución "no viene por las ayudas, que serán necesarias, si no por ganar confianza en los mercados para competir en igualdad de conduciones en el mercado". Lo que estamos pendiendo dice "no lo vamos a poder recuperar" y eso afectará a las cuentas de resultados de las empresas con balances que ya estban debilitados. "Los resultados del primer trimestre se nos han ido al garete".