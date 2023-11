Ramírez tenía razón

Pues sí, mereció la pena. Ramírez se atrevió a pedir a sus aficionados que hicieran un esfuerzo para ir en la noche fría de un lunes invernal a El Molinón y al final tuvo razón: mereció la pena. El Sporting se reencontró con la victoria tras dos empates consecutivos ante un rival que después de casi dos meses volvió a hincar la rodilla en un estadio en el que pocos salen ya 'vivos': 8 partidos en casa, 6 victorias y 2 empates, 20 puntos sumados de 24 posibles.

Y es que cuando un equipo está de dulce no tiene freno, y el Sporting de este año lo está. Casi sin querer el equipo gijonés se adelantó en el marcador en un disparo lejano de Gaspar que parecía que no iba a ninguna parte pero que, tras pegar en un defensa, se envenenó lo suficiente para que Zubiaurre no lo pudiera detener (1-0, minuto 8). El octavo gol del canterano, segundo máximo realizador de la categoría tras Puado, y junto a otros tres futbolistas más, fue defendido con acierto con el Sporting, que esta vez no se dejó empatar como sucedió ante el Amorebieta. El Eldense tuvo dos ocasiones claras en la primera parte, ambas en las botas de Juanto Ortuño, pero en la segunda mitad fue un querer y no poder. El equipo de Ramírez remató la faena con un golazo de Djurdjevic /15 jornadas después) celebrado con énfasis por el montenegrino y pasando alguna factura a la grada. Djuka recibió de Hassan, que previamente fue habilitado por Roque Mesa, para, con tiempo suficiente armar su pierna buena (la derecha) y lanzar un latigazo inapelable a la red. Con los deberes hechos el Sporting dejó que pasaran los minutos, con la grada haciendo la ola y cantando el himno a capela.

El Sporting sumó 32 puntos el 27 de noviembre, cuando la temporada pasada no lo hizo hasta el 29 de enero. Los de Ramírez van con 2 meses de ventaja (o lo que es lo mismo 8 jornadas por delante), y siguen mirando al ascenso directo porque esto ya no es casualidad. El Sporting sólo ha perdido uno de los últimos 14 partidos, y curiosamente fue en el encuentro (Santander, 3-2) en el que mejor fútbol desplegó en lo que va de temporada.

Los rojiblancos volverán a jugar el sábado en Cartagena (colista casi desahuciado) a partir de las 16:15 horas, sin bajas por sanción. Volverá Christian Rivera tras cumplir ciclo y siguen apercibidos Ínsua, Nacho Méndez y Djurdjevic.

