Nos postreros 17 años, Marie Losier garró la esencia dinámica y provocadora de Peaches, icónica pionera del feminismu queer.

Esta semeya íntima ufierta una inmersión fonda na vida d’una artista inspiradora que ruempe tabús. Afaye los electrizantes conciertos de Peaches, el so estrechu venceyu cola so hermana y cómo la so enerxía ensin llendes y la so altrevida esploración dientro y fuera del escenariu tresformaron cada fase de la so vida nuna maraviosa obra d’arte.