MOVILIZACIÓN EN LA EDUCACIÓN CONCERTADA

"Nos va a coger el salario mínimo"

No solo la educación pública está movilizada. En la educación concertada advierten que no aguantan más y exigen al gobierno asturiano que se siente a negociar. De no hacerlo avanzan que el final del curso y el inicio del próximo no será tranquilo. Ya hay convocada huelga el próximo día 12.