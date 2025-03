Monchu García ya puede centrarse "en lo importante"

La asamblea congresual era necesaria para dejar de hablar de "batallas internas" y centrarse "en lo importante". Aunque sabía que contaba con un respaldo mayoritario, Monchu considera que es ahora cuando pueden pasar página. La agrupación sale "unida y fortalecida" de este proceso, dice. Invita al sector crítico (que siempre existió a lo largo de la historia del Psoe local, añade) a sumarse al proyecto. Pese a que durante la preparación del congreso a todo el mundo se le pudo "calentar la boca", está convencido de que esos críticos "son recuperables" y cuenta con ellos para el gran objetivo: recuperar la alcaldía en 2027. Una cita electoral en la que Floro no apunta a ser el candidato.

La identidad industrial, la conexión con los barrios y los ciudadanos y una clara apuesta por los servicios públicos serán los ejes de su proyecto político.

Monchu reitera una vez más que todo lo importante que se ve en Gijón lleva el sello socialista. Por eso cree necesario recuperar el poder para recuperar la senda de crecimiento y modernidad. Acusa a la alcaldesa, Carmen Moriyón, de no haber hecho nada (Naval Azul por ejemplo no pasa de ser un dibujo, dice). Y muestra sus dudas sobre la llegada de instituciones privadas como la Universidad Europea o el Grupo Quirón. No tiene ningún problema con lo privado, afirma, pero su prioridad clara es lo público y tiene dudas sobre estos proyectos.