Dos modelos para un Psoe

Monchu García cree que el proyecto que inició en abril de 2022 necesita continuidad. Entiende que ha logrado reconectar el partido con los barrios y la ciudadanía, y quiere renovar el cargo para afrontar los retos con "valor". Reconoce la existencia de un sector crítico, aunque afirma que cada vez es más pequeño, y defiende el esfuerzo que ha hecho en todo momento por favorecer la integración. Pero, lamenta, hay un grupo que nunca quiso sumarse y que, según García, sigue anclado en el pasado. En el momento en el que la militancia decidió forzar unas primarias para apartar a Ana González. Si gana, garantiza que seguirá con la mano tendida con todos aquellos que quieran. Solo les pedirá "respeto y trabajo".

Fran López no ve liderazgo en el Psoe. Ni la unidad que le gustaría. Reconoce que entre sus simpatizantes hay muchos que no olvidan lo que se hizo con la ex alcaldesa (más por las formas que con el fondo), pero niega ser el candidato de quien está decepcionado con aquello. Miran al futuro, afirma. Por eso se presenta para representar a toda esa militancia que busca algo más que votar cuando se convocan los congresos. Aspira a un psoe que recupere la alcaldía y cree que eso no se consigue con la dirección actual. Acusa a Monchu García de estar más en generar división que unión y le reprocha su actitud "macarra".

Respecto a la polémica sobre el intento de concurrir en una lista única, Monchu García explica que rechazó la idea porque no tenía garantías de que si pactaba con Fran López el sector crítico no sacaría otro candidato. Fran López asegura que fue Monchu García quien propuso ir juntos.

En lo que ambos candidatos están de acuerdo es en que el Psoe irá todos a una a partir del sábado por la tarde, cuando se conozcan los resultados del congreso, y en destacar que la democracia interna es una seña de identidad en el partido. También coinciden en mostrar sus dudas acerca de Luis Manuel Flórez, Floro. No confirman su apoyo a que sea candidato en las elecciones de 2027. Monchu García afirma que el actual portavoz podrá seguir hasta cuando quiera "en este mandato" mientras que Fran López dice abiertamente que es un "portavoz dimitido". En todo caso, el candidato electoral se decidirá en primarias.