Mejor no vayas

Todo es subjetivo. Lo bueno para unos es malo para otros y viceversa. Por eso este listado no pretende ser una opinión única y absoluta. Para Galo lo mínimo que se le puede pedir a un destino para que la experiencia sea buena es ser seguro y no estar excesivamente masificado y sobreexplotado.

En estos momentos, Galo, con muchos países a sus espaldas, no viajaría a:

Chipre. Está en cierto sentido de moda, pero es el destino menos recomendable del mediterráneo, según la opinión de Galo. Es una isla rara, con mucho británico de juerga y zonas extensas abandonadas. Si estás pensando en un viaje de este estilo, mejor piensa en Malta.

Filipinas. Si estás por el sudeste asiático y te apetece pasar por allí perfecto. Pero organizar un viaje desde España solo para ir a sus playas no es nada recomendable. Está muy lejos y no es precisamente un destino por el que es fácil moverse. Y ojo con Manila. La capital de Filipinas es un desastre.

Noruega. Salvo que busques un destino aburrido y anodino, Noruega no es tu sitio. Galo cree que no ofrece nada y además es caro, pero caro de verdad. Mucho más recomendable Islandia.

México. Por bonito, por lo que ofrece, por sus gentes, es un destino idílico al que ir una y mil veces. Pero si Galo recomienda evitarlo es porque la inseguridad está ahí. Mucha gente puede haber ido y no haberla visto, pero si te gusta moverte un poco a tu aire México no es tan idílico.

Cuba. Todo el mundo ha ido o quiere ir a Cuba por algo. Es precioso y espectacular en todo. Sin embargo no podemos ocultar que la realidad que vives como turista no es la que viven los cubanos. Galo no recomienda seguir alimentando un sistema cuestionable.

Y un truco. Cuando viajes no mires tanto las redes sociales y ahorrarán dinero.