Más de Uno Gijón Informativo 21/06/2022

Ningún vehículo que circula por Gijón ha sido multado hasta el momento por hacerlo sin pegatina medioambiental. Hasta ahora no se había confirmado oficialmente que la Policía Local no había tramitado sanciones de este tipo. Pero el concejal de Seguridad Ciudadana, José Luis Fernández, lo ha dejado claro. Lo que no dice es hasta cuándo serán permisivos.

El presidente asturiano, Adrián Barbón, se reunirá esta tarde con la Ministra de Transportes. De ella dependen los principales deberes que le ha puesto el Ayuntamiento de Gijón. Tras las reuniones del lunes, ha asegurado que Transición Energética dará luz verde a la regasificadora del Musel en los próximos días.

Foro rechaza que Unicaja retire los patrocinios que Liberbank aportaba a los equipos deportivos asturianos. En el caso de Gijón, al Club Balonmano La Calzada y el Solimar Hockey Club.

El buque escuela de cooperación pesquera ‘Intermares’ está atracado en El Musel. La próxima semana abrirá sus puertas al público, pero mañana será visitado por escolares gijoneses.

La Feria del Libro piensa ya en la edición del próximo año. Las buenas sensaciones que ha dejado este año a los organizadores a pensar en crecer.

20 grupos musicales actuarán por 9 espacios repartidos por todos los barrios de Gijón desde hoy. La nueva propuesta cultural, “Música Peatonal”, propone realizar un recorrido musical entre el 21 y 30 de este mes.