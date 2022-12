Más de Uno Gijón 28/12/2022

La campaña Xixonomía ha tenido un gran éxito, y hoy reunimos en el estudio a los protagonistas, que no son otros que los propios gijoneses.

Hoy tenemos dos comentarios políticos, el de Foro y el de Podemos.

Y nuestro analista político, Ángel Alonso, nos ayuda a entender por qué un partido político no se critica a si mismo aunque no se esté de acuerdo con todo. Nos referimos a los presupuestos, estatales y autonómicos, que no recogen todo el dinero que Gijón quería. Y en las tres administraciones gobierna el Psoe.