Unas firmas que dividen al Psoe de Gijón

Quien ha impulsado el proceso de recogida de firmas asegura hacerlo porque Ana González no es la mejor candidata electoral que puede tener el Psoe. Niegan que estén dañando al partido porque, aseguran, "buscamos lo mejor para el Psoe". Conscientes de que no será fácil reunir 592 firmas, han movilizado a militantes voluntarios para tratar de alcanzar esa cifra. Defienden la "democracia interna" para decidir si hay primarias, en las que, recuerdan, puede presentarse Ana González.

Quien no ve con buenos ojos este proceso advierte que no va a traer "nada bueno" para el Psoe. Lo entienden como un intento de "moción de censura" a una alcaldesa que se ha ganado el derecho, dicen, a continuar. Defienden la gestión de Ana González y critican que los militantes que reclaman unas primarias no hayan desvelado quién es su "tapado". Recuerdan que Gijón es la única ciudad española donde gobierna el Psoe en la que se intenta evitar que el actual regidor repita como candidato.