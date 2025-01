Información útil para preparar un viaje a Laos

Laos no es el destino ideal para alguien que nunca haya estado en el sudeste asiático, pero sí un destino a tener muy en cuenta para el futuro. Es un destino menos masificado y que guarda buena parte de su autenticidad. Aunque no tiene nada muy conocido, hay muchas cosas que merecen la pena. Luang Prabang es la ciudad imperdible. Los conocidos como "blue lagoon" son prescindibles, a juicio de Galo.

Galo advierte que no hay vuelos directos para viajar desde España a Laos. Tendremos que hacer escala. Él recomienda viajar vía Bangkok y coger un vuelo interno. Una vez allí, necesitaremos todo el tiempo que sea posible porque es un país muy grande. Galo estuvo 16 días y solo le dio tiempo a recorrer el norte del país. Moverse entre ciudades tiene su enjundia. Las infraestructuras son muy precarias y circular en autobús lleva su tiempo. Una recomendación importante es no lanzarse a moverse en moto si no estamos acostumbrados, porque son muy baratas pero muy peligrosas. Hay muchos accidentes. Por eso también conviene tener un seguro de salud que nos cubra posibles incidentes en el país del sudeste asiático.

Laos ofrece también al turismo visitas a supuestos "santuarios" de animales. Galo aconseja informarse bien antes. Porque más que santuarios suelen ser zoos pensados para el turista donde el animal sufre.

En este país prácticamente no hay turismo español (no saben quién fue Luis Roldan y desconocen casi todo de nuestro país). Lo que hay es turismo chino, que no es el mejor compañero de viaje posible, lamenta nuestro viajero.