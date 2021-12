Gijón mantiene la programación prevista el 5 de enero

Los cuatro pases se repartirán entre las 12:30 y las 14h. Son 827 entradas para cada pase (3.308 personas en total). Para evitar aglomeraciones, la retirada de entradas se debe realizar por vía telemática en www.gijon.es/reyesmagos

Podrán solicitarse desde mañana, miércoles 29, a las 12h. Se establece un máximo de 4 localidades por persona, siendo obligatoria tanto para adultos como para niños de cualquier edad. Se pide que se prioricen a los niños, de forma que solo un adulto acompañe hasta a tres menores. "Con este gesto ayudará a que otra familia pueda cumplir la ilusión de encontrarse con los Reyes Magos". Cada entrada tendrá una hora concreta de acceso y no servirá para ningún otro pase.

Para retirar las entradas, que son gratuitas, debe facilitarse los datos personales y teléfono de contacto para obtener la trazabilidad de todo el público asistente. En la puerta de acceso se realizará un control electrónico de todas las localidades para evitar copias y falsificaciones. Divertia ruega que no acudan al Teatro Jovellanos, ni a sus inmediaciones, aquellas personas que no dispongan de localidad, ya que no habrá entradas a disposición del público en taquilla. Será obligatorio además llevar mascarilla y utilizar el gel hidroalcohólico. Habrá medidores de CO2. Los asistentes tendrán un asiento designado del que no podrán moverse en ningún momento.

Divertia deja claro que "no se trata de un espectáculo, sino de una breve cita para ver a S.A.R El Príncipe Aliatar y a Sus Majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, pensada para que puedan acceder el mayor número de niñas y niños posibles, con seguridad, y en las mejores condiciones".

Por la tarde tendrá lugar la tradicional cabalgata de Reyes, que saldrá a las 17:30h de la Calle Simón Bolívar y finalizará en los Jardines de la Reina. Alrededor de las 20h en la Plaza Mayor sus Majestades darán un discurso desde el balcón del Ayuntamiento. Por motivos de seguridad se ruega a los espectadores que durante la cabalgata, mantengan la pertinente distancia de seguridad con los grupos y las carrozas participantes.

La alcaldesa, Ana González, defiende mantener unos actos "muy importantes" para los niños. Mientras Sanidad no aconseje lo contrario siguen adelante con todas las precauciones, asegura.

Toda la información de este día tan especial pueden consultarla en este documento

Reyes Magos Gijón