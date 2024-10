Esta semana en Más de Uno Gijón

LEER MÁS DEL 30 SEPTIEMBRE A 4 OCTUBRE

La alcaldesa Carmen Moriyón se ha pasado por los micrófonos de onda cero esta semana. Con ella hemos repasado varios asuntos de actualidad

Con la alcaldesa hablamos entre otras cosas del vial de Jove, que ha sido muy protagonista esta semana. Al consejero de fomento, Alejandro Calvo, le hemos pedido que nos explique las alternativas que están encima de la mesa

No hemos olvidado al otro protagonista, aunque no cuenten con él, en la solución al tráfico pesado. Carreño tiene claro que no aceptará nada malo para ellos. El miércoles nos los explicaba su alcalde

El nombre propio de esta semana en el programa ha sido el de Ainara Anido. Es una de nuestras PROMESAS DEPORTIVAS y juega en el club más laureado de Asturias

La comunidad educativa del Rey Pelayo sigue sin entender por qué no podrán volver hasta mediados de 2026. La buena noticia de que el presupuesto de la reforma se eleva a 11 millones no les satisface

Los vecinos de la zona oeste, también las familias del Rey Pelayo, pueden enfrentarse a la frustración que supone que las cosas no saliesen como esperaban. A ello hemos dedicado nuestra sección LIOSA-MENTE

Todas las semanas nos interesamos en saber QUÉ SE CUECE en diferentes ámbitos. En esta ocasión tocaba cultura y conocer a la Señora Eyre

Hemos conocido a Julissa. Ella es peruana, pero lleva casi un año en Gijón y está tan encantada que no quiere irse. Es una de nuestras RECIÉN LLEGADAS

Hemos dado voz a los vecinos de Lavandera, que han presentado alegaciones para tratar de frenar el proyecto que pretende instalar un parque de baterías en esta parroquia rural

No eludimos la polémica en Más de Uno. Y si no que se lo digan a Nacho Zapico, que este mes ha echado un vistazo DESDE FUERA a la presencia de Quini en la ciudad.

La juventud es protagonista esta semana. Hasta el domingo se celebran los Encuentros Internacionales de Juventud de Kbueñes.

Y recuerda que al filo de las 13h en Más de Uno Gijón escuchamos el COMENTARIO POLÍTICO del día. Los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento tienen un espacio en el que hablan de los temas que quieren.