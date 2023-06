Cuando consideras muchos días los más felices de tu vida

Seguir adelante aunque no salgan las cosas como se quiere y darlo todo en cada entrenamiento y competición es la forma en la que nada Carlota. Y todo ello divirtiéndote y disfrutando. Tener la sensación de que hace un buen entrenamiento o campeonato convierte ese día en el más feliz de su vida.

El apoyo de familia y entrenadores es fundamental. Aunque le hiciesen escoger entre los muchos deportes que le gustaban. Parece que eligió bien porque destaca en un club de nadadores y los más pequeños le piden consejo y se fijan en ella como referencia.

Ser muy buena en lo suyo no quita ser consciente de que no podrá vivir de la natación. De hecho nunca ha ganado dinero pese a sus éxitos. Nadará toda su vida, pero su futuro lo ve más relacionado con el Derecho, carrera que estudia y compagina, por ahora, con sus entrenamientos. No nota que sea un sacrificio porque es la vida que conoce y que le gusta.

Con Carlota cerramos la temporada de promesas deportivas. Puedes recuperar cualquiera de las que han pasado por nuestros estudios este mes en la web de Onda Cero Gijón. Hay un apartado reservado para ellas. A partir de septiembre seguiremos conociendo a deportistas locales que están destacando.