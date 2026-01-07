En busca del acuerdo político

No es habitual el acuerdo amplio en la política actual. Y en Gijón no somos una excepción. Álvaro Muñiz cree que hay partidos centrados en criticar todo con tal de que no parezca que otros tienen mejores ideas. Aurelio Martín espera que al menos se busquen acuerdos en los asuntos más importantes. Pone de ejemplo para el optimismo el logrado en materia de vivienda entre pleno municipal, ayuntamiento y gobierno de Asturias, por muy complicado que pareciese inicialmente.

Los habitantes de la pequeña ínsula saben de qué va esto, y admiten que la discrepancia forma parte del juego, pero advierten que hay situaciones en la que es complicado explicar si te quedas fuera de un gran acuerdo. No son pocas las veces que se ha visto en Gijón a importantes partidos quedándose fuera. Por eso rectificar, como se ha hecho con el Museo Piñole, no es debilidad, sino saber que aislarse es muy peligroso.

Queriendo ser optimistas, el 2026 puede dejar algunos avances en proyectos de ciudad. Aunque estamos muy condicionados por ser año preelectoral y a la espera de lo que suceda en el gobierno central. Que sigue olvidándose de Gijón y Asturias, añaden.