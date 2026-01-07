El colegio de agentes comerciales de Gijón sopla este año 100 velas

Conmemoramos el centenario del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón de uno de los primeros colegios oficiales de España, y, por ende, uno de los Colegios profesionales más veteranos de nuestra región. Hablar de comerciales, los distribuidores o representantes o comisionistas de aquel entonces, es hablar de emprendimiento, de asunción de riesgo, de movilización de la economía local y, en este sentido, todo ello es lo que plenamente se recogen en 80 páginas altamente ilustradas. Porque el colegio conserva un registro que es una delicia para personas como Rafael, acostumbrados a bucear en la historia. Gracias a esos registros se comprueba que grandes nombres propios de nuestra historia estuvieron colegiados, incluidos algunos espías de la Alemania Nazi.

Esta sinopsis de la vida comercial de miles de gijoneses y del devenir del COAC dignifica a esos «actores secundarios», incluidas las mujeres, como a importantes nombres propios de la sociedad y la economía asturiana. Y reserva muchas sorpresas, nos asegura Rafael.

A día de hoy hay registrados 785 agentes comerciales. La colegiación dejó de ser obligatoria, por lo que en el colegio hay actualmente 150 colegiados. La misma sede del colegio también tiene su propia historia, y desde mañana tendrá su propio matasellos conmemorativo del centenario.