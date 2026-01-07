HISTORIA CENTENARIA

El colegio de agentes comerciales de Gijón sopla este año 100 velas

El colegio profesional de agentes comerciales se creó en el verano de 1926. Surge a raíz de una orden que obligaba a los comerciales, comisionistas o distribuidores a estar colegiados, algo que sucedía tal día como mañana de hace 100 años. Invitamos a Rafael Suárez Muñiz para repasar su historia.

Guillermo Figueroa

Gijón |

Conmemoramos el centenario del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Gijón de uno de los primeros colegios oficiales de España, y, por ende, uno de los Colegios profesionales más veteranos de nuestra región. Hablar de comerciales, los distribuidores o representantes o comisionistas de aquel entonces, es hablar de emprendimiento, de asunción de riesgo, de movilización de la economía local y, en este sentido, todo ello es lo que plenamente se recogen en 80 páginas altamente ilustradas. Porque el colegio conserva un registro que es una delicia para personas como Rafael, acostumbrados a bucear en la historia. Gracias a esos registros se comprueba que grandes nombres propios de nuestra historia estuvieron colegiados, incluidos algunos espías de la Alemania Nazi.

Esta sinopsis de la vida comercial de miles de gijoneses y del devenir del COAC dignifica a esos «actores secundarios», incluidas las mujeres, como a importantes nombres propios de la sociedad y la economía asturiana. Y reserva muchas sorpresas, nos asegura Rafael.

A día de hoy hay registrados 785 agentes comerciales. La colegiación dejó de ser obligatoria, por lo que en el colegio hay actualmente 150 colegiados. La misma sede del colegio también tiene su propia historia, y desde mañana tendrá su propio matasellos conmemorativo del centenario.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer