Brazadas de éxito

Para conseguir estos resultados entrena de lunes a viernes. También los sábados (solo descansa los domingos). Las cosas han cambiado y ahora ya no necesita pegarse grandes madrugones porque los entrenamientos son por la tarde. Ha sido su elección y aunque no tiene claro aún su futuro, no descarta que pueda estar ligado a la natación. Habrá que ir viendo, dice, porque pese a tener las mejores marcas en varios estilos cree que tiene aún margen de mejora. Si quieres puedes, dice seguro, al explicarnos cómo consigue combinar entrenamientos, competiciones, estudios y seguir siendo un chaval de 14 años.

Guillermo es uno de los preseleccionados para representar a España en un importante torneo internacional. Una especie de olimpiadas de la categoría. En un mes más o menos lo sabrá y es su gran objetivo ahora mismo. Por ahora ya ha sido convocado por el Equipo Nacional Infantil para entrenar en el centro de alto rendimiento de San Cugat. Una experiencia que le gustó y que le permite ver el gran nivel que hay en nuestro país.

Pese a ser un deporte individual, nos asegura que hay buen ambiente en el mundo de este deporte. Con el Club Natación Santa Olaya hay piquilla, pero al final comparten mucho tiempo juntos en la selección asturiana. Y otros nadadores son los que pueden entender que los mejores días en una piscina son aquellos en los que no te apetece ir...Hay mucho esfuerzo detrás para alcanzar el éxito. Pirar unas horas de clase es lo que tiene.