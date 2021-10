Anquela: "El Sporting tiene una mina con Fran Villalba"

Juan Antonio Anquela se ha pasado por los micrófonos de ONDA CERO GIJÓN para hablar en Más de Uno (ESCUCHA LA ENTREVISTA ARRIBA) sobre un montón de cuestiones que repasamos a continuación:

ALCORCÓN: "Yo no pondría un uno fijo en la quiniela. Es muy difícil acertar 3 partidos seguidos en Segunda. Nosotros éramos un equipo muy competitivo, que no ganaba es cierto. Nos faltaba un empujoncito, pero es cuestión de una cosa que no existe, la paciencia. Yo pensaba que al final lo íbamos a conseguir, como el año pasado"

SU SALIDA: "Estoy bien, estoy tranquilo ¡qué remedio!. Te fastidia mucho pero hay más cosas en la vida. Los dirigentes tienen poca paciencia, sobre todo si le pitan a ellos. Entonces la paciencia se les acaba con los demás. Cuando gritan al Palco ya se sabe quién sale. Funciona así, de lo bueno a lo malo se pasa muy rápido"

EL DERBI: "Lo ví. En la primera parte el Oviedo jugó mejor e hizo su gol, pero en la segunda, a partir del minuto 55 el Sporting fue a por el empate y marcó un gol tremendo. Es para verlo porque la pelota no cabía por donde la puso Villalba, y luego el delantero metió un buen gol. Si el partido dura un poco más el Sporting estaba en mejores condiciones. El Sporting hizo un cambio (Villalba al centro) que le vino de maravilla"

MANU GARCÍA-FRAN VILLALBA: "El año pasado Villalba empezó en el Almería jugando unos partidos primorosos, y luego desapareció. Manu es buenísimo, pero yo creo que Fran es más importante para el Sporting. Son parecidos, pero son diferentes. Quizás para el juego del Sporting le viene mejor Fran, aunque Manu hizo mucho y bien en el Sporting también. De momento Fran está bien, pero en el fútbol todo es momentáneo. Se siente importante en un equipo grande, si aguanta a ese nivel el Sporting con Villalba tiene una mina"

DJURDJEVIC: "¿Si me gusta? (risas). No te digo nada. Si mete un gol el Sporting quién lo mete. A veces va revolucionado, pero ¿cuántos goles metió el año pasadp?. Djuka, con campo, es el mejor delantero de Segunda. Sin campo le cuesta más, pero el desmarque que hizo en el gol del Tartiere fue anotológico. Y después marcha enfadado porque el equipo no ganó y Aitor no se la dio para el 1-2. Es un competidor nato, nosotros tuvimos suerte que el año pasado cuando fuimos a Gijón se marchó con su pueblo a jugar y no estuvo. El Sporting siempre lo nota cuando no está"

LOS JÓVENES DEL SPORTING: "El que más me gusta es Pedro, pero todos compiten. Al lateral (Rosas) hay que roerlo, Gragera sabe su trabajo, y Gaspar..."

EQUIPOS ASTURIANOS: "Creo que van a hacer un año. Esta temporada no hay un Espanyol ni un Mallorca, así que hablamos de 6 plazas para luchar por el ascenso, y no 4 como la pasada. Hay dos más. Al Sporting le veo que sabe lo que quiere, fuera de casa es muy solvente y muy fiable. Los centrales están dando un nivel de narices, los laterales lo hacen bien, y tienen que recuperar a un futbolista como Campuzano. Con Rivera es más complicado: tiene calidad pero viene rebotado de muchos sitios, y no siempre vamos a tener culpa los entrenadores. Tiene todo, pero hay esa duda. El Oviedo es muy serio, le empató el Sporting por una genialidad, porque si no no le empatan. Sabe lo que tiene que hacer y marcarle no es nada fácil. El Oviedo ha firmado muy bien"

QUINI: "Cuando llegué el año pasado con el Alcorcón Falo, su hermano me dio un paquete con una camiseta de Quini negra preciosa. Me dijo que su hermano querría que yo la tuviera y me dio una alegría tremenda. Quini siempre me mandaba mensajes muy cariñosos, Quini no era del Sporting, era de todo el Fútbol"

ENTRENAR AL SPORTING: "Cuando ya te posicionas de una parte es imposible ir a la otra. El Sporting es un club muy importante, pero cuando vas a la otra acera es imposible... Pasaría lo mismo si hubiera ido al Sporting, no podría entrenar al Oviedo"