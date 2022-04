El "alma industrial y corazón de acero" de Asturias queda en buenas manos

El nuevo presidente de FEMETAL quiere que el metal siga siendo el motor de la economía asturiana. Recuerda que del sector depende el 11% del PIB asturiano, el 52% del empleo industrial o el 70% de las exportaciones. Confía en su fortaleza y capacidad de superación para afrontar unos problemas donde el "suma y sigue" está a la orden del día. Primero la crisis, luego la pandemia, ahora la guerra o el precio de la energía. Fernández-Escandón cree que están haciendo las cosas bien pero siguen sufriendo numerosas "trabas" que ponen en riesgo su competitividad.

Entre sus objetivos al frente de la patronal señala la internacionalización, dimensionar las empresas o defender al sector. Pero si algo destaca es la necesidad de apostar por la innovación y el I+D+i.

Fernández-Escandón sustituye a Guillermo Ulacia, que durante los últimos 8 años ha estado al frente de la patronal del metal. En su despedida, Ulacia ha apostado por el optimismo y ha lanzado una advertencia: "administrar el presente no garantiza el futuro". No se ha presentado a la reelección porque no es imprescindible.

Antonio Fernández-Escandón ha propuesto a Guillermo Ulacia como presidente de honor del clúster MetaIndustry que él mismo impulsó y le ha impuesto la insignia de oro de FEMETAL