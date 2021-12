La alcaldesa pide anteponer la salud a las ganas de vernos

La alta capacidad de contagio de la variante ómicron hace necesario que los ciudadanos sean "autorresponsables", dice la regidora. Entiende que aún quedan días complicados por delante porque en Navidad hay "ganas de juntarse", pero recuerda que estas fiestas no pueden ser tal y como esperábamos porque "debe anteponerse la salud". Hace un llamamiento a utilizar la mascarilla en exterior e interior o no juntarse con grupos que no sean burbuja.

Ana González pide poner en una balanza "si corremos riesgos o no".