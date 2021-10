¿Es Alberto López-Asenjo un tránsfuga?

El apelativo de "tránsfuga" lo puso encima de la mesa el secretario general del PP de Asturias, Álvaro Queipo, el pasado lunes.

El aludido, Alberto López-Asenjo, ha contestado esta mañana. "No soy un tránsfuga porque no he saltado de un partido a otro". Recuerda que se presentó en las listas del PP como independiente y mantiene que no tiene nada en contra del partido, pero sus "valores y principios" le impiden continuar. Recuerda que iniciará acciones legales contra quienes han atacado su honor, Queipo entre ellos. No renunciará a su acta de concejal porque "mi compromiso es con los gijoneses"

La portavoz del grupo municipal que sustituyó a López-Asenjo, la regatista Ángela Pumariega, defiende las tesis del partido e insiste en califica de "tránsfuga" a su ex compañero. Cree que si se presentó a las elecciones bajo las siglas del PP pero sigue como concejal fuera del grupo municipal solo tiene un nombre.

El PP de Gijón mantendrá todas sus representaciones en las comisiones municipales o en Gijón al Norte. "El partido que tiene un tránsfuga no podía salir perjudicado" dice Pumariega. En el pleno de la próxima semana, el miércoles 13, se oficializarán todos los cambios.

