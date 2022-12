Abelardo: "El derbi son tres puntos, pero significa mucho más"

El Sporting no pudo con el Cartagena, pero la imagen del equipo fue notable, con un montón de ocasiones de gol que desbarató Aarón Escandell. Abelardo, en sala de prensa, explicó que "faltó meter un gol, el otro día haces 2 tiras y marcas, hoy 19 y nada. Nos ha pasado más veces, nos falta esa definición, es una pena, se hizo un gran esfuerzo de nuevo, se lo dejan todo los jugadores", y en su opinión "hemos vuelto a perder 2 puntos, hemos hecho un partidazo, hemos jugado muy bien, no podemos crear más ocasiones. He vuelto a disfrutar mucho del equipo, hemos estado jugando bien, hemos dejado la portería a cero y casi perfectos en defensa, por no decir perfectos. Te marchas fastidiado, se hacen méritos para ganar".

De cara al derbi Abelardo evitó hacer muchos comentarios, aunque sí reconoció que "para todo sportinguista el derbi son 3 puntos, pero significa mucho más. No voy a hablar más de ese partido por ahora".

El Sporting se entrenará toda la semana a puerta cerrada, salvo mañana que será abierto. El miércoles la sesión se trasladará a El Molinón. Para Oviedo serán baja por lesión Campuzano, Nacho Méndez y Bamba, y duda Cuéllar. No hay sancionados.

