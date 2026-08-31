Emergencias libera al conductor de un camión que quedó encajado entre construcciones en Collot

El conductor de un camión ha resultado herido de carácter leve, a la espera de más pruebas médicas, tras sufrir una salida de vía a primera hora de la mañana en la localidad sierense de Colloto. Tras el impacto, el vehículo quedó encajado en el espacio delimitado entre una vivienda y un muro, lo que obligó a desplegar un operativo de rescate.

El centro de emergencias del 112 Asturias recibió el aviso del accidente a las 06.34 horas y movilizó de inmediato a los Bomberos del Principado con base en La Morgal. Al llegar al lugar, los efectivos tuvieron que acceder al interior de la cabina a través de la luna delantera, retirar la ventanilla derecha y cortar una valla para poder maniobrar con seguridad.

Tras conseguir liberar el pie del herido, que permanecía atrapado entre los restos del habitáculo, lo extrajeron en una tabla de rescate por la propia ventana.

Una vez excarcelado, el equipo del SAMU atendió al camionero en el lugar de los hechos y ordenó su traslado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en una ambulancia de Soporte Vital Básico de Ventanielles. Los bomberos concluyeron el servicio y regresaron a su base pasadas las ocho de la mañana.