La zarzuela cubana es uno de los ejemplos más vivos de cómo el género trascendió su origen español para reinventarse en diálogo con otras culturas. En Cuba, la zarzuela se impregnó de ritmos locales como el danzón, la habanera o el son, incorporando una vitalidad rítmica y una inmediatez expresiva muy características. Obras como Cecilia Valdés muestran esa fusión entre tradición lírica y color popular, donde el texto y la música conectan de forma directa con el público.

En este contexto, un programa como "Las dos orillas" cobra especial sentido: no solo presenta un repertorio, sino que traza un puente cultural entre España y América, mostrando cómo la zarzuela ha sido un género en constante transformación. La inclusión de piezas de ambos lados del Atlántico permite apreciar diferencias de estilo, pero también una raíz común. Es, en definitiva, un recorrido musical que pone en valor la riqueza y la vigencia de la zarzuela como patrimonio compartido.