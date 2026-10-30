La científica que quiere saber por qué

Peter Hegemann analizó como un alga, la clamidomona, va a la luz en medio milisegundo y permite entender las conexiones entre neuronas, los iones. Otro científico alemán,

Georg Nadel, se sirvió de huevo de rana modificado genéticamente a los que añadieron unos genes respuesta a la luz. Y el estadounidense Karl Deisseroth completó el avance sobre el control de impulsos cerebrales en colaboración los anteriores. Ya en 2007, lograron activar neuronas motoras que controlaban el movimiento de bigotes de ratón